¿Por qué las personas o empresas tienen que declarar su contribución en la plataforma de la Cámara Electoral? ¿Qué pasa si no lo hacen? "Si no declara el aporte, el donante no tiene sanción. Pero el partido o la alianza no pueden utilizar ese aporte, ni tampoco consignarlo en la rendición de cuentas de la campaña que deben hacer 30 días después de las elecciones ante la Justicia Electoral. Si ese aporte no fue declarado, y fue usado o consignado, la agrupación puede ser sancionada tal como fija la ley", le explicó Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de actuación judicial de la CNE a Infobae. Esta situación es la que deriva en que sean las propias fuerzas políticas las que alienten a que sus donantes informen en la plataforma el dinero que les dan.