"Yo estoy para sumar donde sea mejor. El lugar será el que Alberto disponga. No estoy en puja por ningún lugar en particular y no voy a caer en la boludez de las peleas de espacios. Mi partido y yo tenemos muy claro nuestro rol y nuestras capacidades, pero primero hay que ganar. Los que pelotudean hoy con peleas de espacios son unos imbéciles que no entienden nada. Hoy cada tipo que pelea un cargo desalienta la apertura. Y hoy solo hay que sumar para ganar", es el mensaje que transmite a quienes le preguntan por su futuro. En su entorno están los que preferirían verlo como jefe de Gabinete. No les convence ni siquiera la presidencia de la Cámara de Diputados.