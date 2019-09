En los listados de referentes hay mujeres pero no hay paridad de género. Algunos nombres se repiten en varias carteras. Muchos representan a los distintos espacios políticos que integran el Frente de Todos o son parte del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Hay rectores, investigadores, profesores, de las 67 universidades públicas nacionales que integran la red. También hay ex funcionarios, ex jueces y políticos.