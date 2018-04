-A mí no me ha tocado, pero he conocido muchísimas. Ha habido y hay muchas situaciones de esas. En un ámbito donde hay demasiados varones es más factible, más probable. Tenía un jefe, al principio cuando yo era muy jovencita y yo me quedaba hasta muy tarde porque había mucho trabajo, que también se quedaba, y un día me dijo: "Si usted se va a quedar, entonces yo me tengo que ir. Y si no, se tiene que ir usted. Los dos acá no podemos trabajar a esta hora".