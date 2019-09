"No me gusta para nada la estigmatización que se hace de las organizaciones sociales", resaltó Agustín Rossi desde adentro del recinto y reivindicó el rol que cumplen desde el 2001 cuando se potenciaron tras los cacerolazos, el "que se vayan todos" y las asambleas populares. Fue un guiño para los referentes que no movilizaron frente al Congreso. Y que tienen presentados, a través de sus diputados amigos, otros cinco proyectos sociales en el Congreso. El primero es una emergencia para el tratamiento de adicciones. El segundo en importancia es la creación de un fideicomiso que permita a los horticultores comprar tierra en lugar de pagar alquileres altos. Ambas iniciativas fueron consensuadas con la Iglesia porque además de hablar con curas y algunos obispos, todos ellos tienen diálogo con el Papa.