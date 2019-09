-Si me hago cargo, me hago cargo y resuelvo. La agenda de Cambiemos ha instalado que la herencia y el futuro son los problemas. Los que gobiernan en el presente no existen. Es una nueva forma de echar culpas en la política. Han demostrado el gran fracaso. Ellos no creyeron en la política ni en el Estado. No creyeron en una política distributiva de los recursos.