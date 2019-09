"Va a quedar en los anales de la República Argentina. Desde el virreinato del Río de la Plata, el que gana gobierna y persigue. Pero desde la democracia me imaginé que se iban a respetar los derechos humanos y el debido proceso", dijo. "No me toco vivir eso. ¿Por qué? Nos eligió el presidente Macri como cortina de humo de las aberraciones que hizo en nuestra sociedad".