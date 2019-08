Y continuó: "Una vez fui a hablar con alguien que era locutor de televisión. Me pidió que le explicara una cuestión que nosotros inventamos, que era la Unidad Real de Valor. Para no vincular nuestra moneda con el dólar, inventamos otra para que la gente se diera cuenta que una moneda (el cruceiro real, predecesor del real) podía devaluar y la otra preservarse. Él me repitió que no entendía nada. Pero llegamos al estudio y explicó todo mucho mejor de lo que yo era capaz. Por eso me parece muy importante explicar a la gente qué se va a hacer, por qué y hacerlo. Eso gana el apoyo de las personas".