Si nada cambia en las próximas horas, habrá otras dos listas peronistas junto a la de "Coqui": las del ex vicegobernador de Capitanich, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, y del senador nacional Eduardo Aguilar. Pero todo indica que no serán problema para que el ex jefe de Gabinete haga pesar todo el poder del PJ y vuelva a imponerse.