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El recuerdo de Lolita y Rosario al cumplirse 31 años de la muerte de Lola Flores, ‘Ole Ole’ para sus nietos: “Me llenaste para muchas vidas más”

Las hijas de la mítica folclórica le han hecho sus propios homenajes a través de sus respectivas redes sociales

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Lola Flores y su hija Lolita (Grosby)
Lola Flores y su hija Lolita (Grosby)

Las redes sociales de Lolita y Rosario Flores han cobrado un protagonismo especial este sábado 16 de mayo, fecha que marca el 31º aniversario de la muerte de Lola Flores, la gran artista intergeneracional conocida también como ‘La Faraona’. Ambas hermanas han utilizado sus plataformas para rendir homenaje a su madre, reafirmando el peso que su figura sigue teniendo tanto en su vida personal como dentro del imaginario cultural español.

Se cumplen 31 años desde el fallecimiento de Lola Flores, pero su legado permanece vigente. Lolita y Rosario Flores han recordado a su madre a través de emotivas publicaciones en redes, compartiendo imágenes y mensajes en los que han subrayado la influencia de ‘La Faraona’, apodada también ‘Ole Ole’ de manera cariñosa por sus nietos.

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Lolita Flores ha querido conmemorar el aniversario compartiendo una fotografía en blanco y negro en la que aparece de niña junto a su madre. La imagen transmite una escena de cercanía familiar y se acompaña de un mensaje en el que la cantante recuerda su ausencia: “31 años sin ti, mamá te quiero, te echo de menos. Suerte para mí que no pasa un día que no te vea en redes, en la tele, etc. Te tengo muy presente”.

Lolita Flores recuerda a su madre, Lola Flores, con una publicación en su cuenta de Instagram
Lolita Flores recuerda a su madre, Lola Flores, con una publicación en su cuenta de Instagram

El homenaje de Rosario Flores

Por su parte, Rosario Flores ha optado por publicar un vídeo con distintas imágenes y fragmentos de entrevistas de Lola Flores y en la descripción ha escrito: “Hoy es tu día, mamá. Hace 31 años que te fuiste… Justo la mitad de mi vida, pero me llenaste para muchas vidas más” y ha añadido: “Viva tu arte, viva tu amor, viva todo lo que dejaste en nosotros. Gracias, mamá, por darme tanto”.

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La memoria de Lola Flores no solo queda preservada por sus hijas. Elena Furiase, nieta de la artista, ha sumado su propio homenaje con una publicación en redes sociales en la que ha incluido una fotografía junto a su abuela, acompañada de tres corazones rojos y la canción La flor del temperamento.

Rosario Flores recuerda a su madre, Lola Flores, con una publicación en su cuenta de Instagram
Rosario Flores recuerda a su madre, Lola Flores, con una publicación en su cuenta de Instagram

El apodo de Lola Flores

El apodo familiar por el que los nietos se dirigían a Lola Flores, ‘Ole Ole’, tiene su origen en una anécdota narrada en diferentes homenajes y reportajes sobre la saga. Según se ha explicado, fue Alba Flores quien comenzó a llamar de este modo a su abuela. El término evoca tanto el lenguaje infantil como el habitual aplauso jaleador que acompañaba a Lola Flores sobre el escenario y en casa. Para el gran público era ‘La Faraona’, pero para sus nietos, ‘Ole Ole’ sintetizaba el vínculo íntimo y familiar con la artista.

La herencia de Lola Flores trasciende la memoria de sus hijas. Sus cinco nietos, Alba Flores, Elena Furiase, Guillermo Furiase, Lola Orellana y Pedro Antonio Lazaga, han crecido manteniendo vivo el recuerdo de su abuela, tanto en el seno familiar como expuestos a la mirada de los medios. Los tres mayores apenas convivieron con la artista, ya que eran muy pequeños cuando falleció, y los hijos de Rosario Flores nacieron posteriormente. No obstante, el legado artístico y personal de Lola Flores sigue influyendo en la carrera de todos ellos.

El Ayuntamiento de Madrid ha creado un mapa ilustrado del Madrid de Lola Flores. Un recorrido que muestra algunos de los lugares más emblemáticos para la artista durante su vida en la capital. En donde se ha destacado el Teatro Calderón entre las ilustraciones de Irene Blasco. (Fuente: Europa Press / Suevia Films)

Las muestras de cariño hacia Lola Flores se multiplican especialmente en fechas señaladas, tanto por parte de su familia como de seguidores. Las redes sociales y los programas de televisión siguen recuperando entrevistas, actuaciones y declaraciones de la artista, consolidando su figura como referente de la cultura española décadas después de su muerte.

El impacto de Lola Flores se mantiene no solo a través de su obra, sino gracias a la intervención continuada de su familia en la vida pública. Tanto Lolita como Rosario Flores reiteran constantemente la admiración que sienten hacia ella, dentro y fuera del ámbito artístico. La presencia constante de la artista en homenajes, publicaciones y recuerdos familiares muestra cómo su memoria permanece arraigada en las nuevas generaciones de la familia y en el imaginario colectivo.

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