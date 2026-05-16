Pibble, el trend viral que invade TikTok; esta es la historia detrás de la canción más adictiva del momento

Un Bulldog Francés durante un baño se transformó en uno de los contenidos más vistos y compartidos del año.

El universo de TikTok e Instagram volvió a crear uno de esos fenómenos imposibles de ignorar. Durante las últimas semanas, miles de usuarios han llenado sus redes con videos protagonizados por un peculiar cachorro conocido como “Pibble”, un trend que mezcla imágenes tiernas, humor exagerado y una canción tan pegajosa que muchos aseguran no poder dejar de repetirla mentalmente.

Aunque para varios internautas parece un contenido surgido de la nada, la historia del viral tiene un origen muy específico. Todo comenzó en 2025 con un video auténtico de un cachorro Bulldog Francés mientras recibía un baño. El clip rápidamente llamó la atención, pero el verdadero impulso llegó cuando otros usuarios añadieron una voz aguda diciendo: “I am Pibble, wash ma belly”.

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El fenómeno digital mezcla inteligencia artificial, nostalgia musical y humor “Brainrot” que atrapó a toda una generación.

Esa combinación absurda terminó convirtiéndose en uno de los audios más utilizados en plataformas digitales. Sin embargo, el término “Pibble” ya existía previamente dentro de comunidades amantes de los perros. La organización Sparkpaws explica que se trata de una manera cariñosa de nombrar a los Pit Bull Terrier, buscando eliminar la percepción negativa que históricamente ha acompañado a esa raza.

En internet, defensores de estos animales comenzaron a usar el apodo para destacar cualidades como la lealtad y el comportamiento dócil de los perros. Con el paso del tiempo, el concepto terminó evolucionando hacia un meme completamente distinto.

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Lo que parecía un simple meme terminó revelando un inesperado origen musical relacionado con Wings y un clásico de 1975.

Uno de los elementos que más impulsó la popularidad del trend fue la animación del perro bailando en escenarios como playas o discotecas. De acuerdo con el medio Animal MX, varios usuarios utilizaron herramientas de inteligencia artificial para dar movimiento a simples fotografías del cachorro.

El resultado fue un contenido clasificado dentro del llamado “Brainrot”, un estilo de humor caótico y absurdo que domina gran parte del internet actual. Aun así, muchos usuarios transformaron el meme en algo más emocional, relacionado con el movimiento “Hopecore”, dedicado a transmitir mensajes positivos y optimistas.

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El fenómeno pasó de ser un chiste absurdo a convertirse en símbolo de humor, ternura y bienestar emocional en redes sociales.

La música también fue clave para el fenómeno. El tema principal utilizado en los videos es “Just The Way You Are” del grupo Milky, lanzado en 2002. No obstante, la melodía tiene raíces más antiguas, ya que incluye referencias al tema “Listen to What the Man Said” de Paul McCartney y su banda Wings de 1975.

Actualmente, “Pibble” se convirtió en mucho más que un simple meme. Para miles de usuarios, representa una invitación a disfrutar lo extraño, reírse del caos cotidiano y aceptar la rareza propia sin miedo al qué dirán.

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