¡Vuelve el “Papá de Latinoamérica”! Chayanne regresa a El Salvador con su tour “Bailemos otra vez″

El artista combinará sus clásicas baladas con los nuevos éxitos de su más reciente producción discográfica.

El Salvador se prepara para recibir una vez más a uno de los artistas más queridos, influyentes y vigentes de la música en español. El carismático cantante puertorriqueño Chayanne ha confirmado oficialmente su regreso al país como parte de su aclamada gira internacional “Bailemos otra vez Tour 2026”.

La cita para este esperado reencuentro será el próximo sábado 7 de noviembre de 2026, y el escenario elegido para albergar la euforia de miles de fanáticos no podía ser otro que el monumental Estadio Cuscatlán, en San Salvador. La preventa y venta general de boletos estarán disponibles próximamente a través de las plataformas de Fun Capital y Todoticket El Salvador. Este anuncio llega en un momento cumbre de la carrera del artista, quien se encuentra promocionando su decimoquinto álbum de estudio, el cual comparte nombre con la gira.

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Chayanne deleitará a sus fanáticas salvadoreñas con himnos inolvidables como "Dejaría todo" y "Un siglo sin ti" (Cortesía Cárdenas Marketing Network).

Los fanáticos salvadoreños tendrán la oportunidad perfecta para escuchar en vivo temas recientes que se han convertido en éxitos rotundos, tales como “Bailando Bachata” y “Como Tú y Yo”, sin dejar de lado aquellos himnos románticos y coreografías explosivas que han marcado a múltiples generaciones, entre ellas “Torero”, “Dejaría todo”, “Provócame” e “Y tú te vas”.

La expectativa en el país es sumamente alta, sobre todo considerando que el intérprete de “Un siglo sin ti” estuvo en territorio salvadoreño en marzo de 2025, donde ofreció un espectáculo impecable a casa llena en el mismo recinto deportivo. En aquella ocasión, el público demostró una fidelidad inquebrantable tras casi una década de ausencia del cantante, y la energía fue tan desbordante que ha motivado al equipo de Chayanne a incluir nuevamente a San Salvador en la extensión de su recorrido para este 2026.

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Desde el backstage hasta el escenario y los fuegos artificiales, mira el resumen de una noche histórica. Chayanne y sus fans de Saltillo demostraron por qué su conexión es única.

El rugir de la gira por Latinoamérica y su reciente paso por República Dominicana

El “Bailemos otra vez Tour” ha sido un fenómeno absoluto en toda la región. Tras recorrer con rotundo éxito las principales arenas de Estados Unidos y estadios en México, la gira por Latinoamérica sigue dejando una huella imborrable.

Recientemente, en abril de 2026, el cantautor hizo una parada histórica en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. El concierto, realizado ante un Estadio Quisqueya Juan Marichal completamente abarrotado, marcó el regreso del boricua a suelo dominicano después de siete años de ausencia.

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Durante más de dos horas de un espectáculo ininterrumpido y desafiando los pronósticos de lluvia, el artista desató la locura colectiva, demostrando una condición física envidiable y una conexión mágica con los asistentes, un preludio perfecto de lo que les espera a los salvadoreños en noviembre.

¡Santo Domingo vibró con un concierto espectacular! Chayanne lo dio todo en el escenario frente a un público que no paró de cantar y bailar sus grandes éxitos en una noche mágica.

La relación de Chayanne con El Salvador es una de las más longevas y apasionadas del entretenimiento centroamericano. A lo largo de sus más de cuatro décadas de trayectoria musical.

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Desde sus icónicas visitas en la década de los 90 con giras como “Provócame” y “Volver a nacer”, pasando por sus memorables espectáculos en los años 2000, donde destaca su histórica presentación de julio de 2004 en la que incluso sorprendió a una quinceañera salvadoreña en un hotel capitalino. Posteriormente, regresó con los exitosos tours “No hay imposibles” en 2011, y su recordada presentación de diciembre de 2018 con el “Desde el alma Tour”.

Por lo que, sumando su show de marzo de 2025 y este próximo encuentro programado para finales de 2026, el astro boricua completará su sexta visita oficial al país, reafirmando que El Salvador es, sin duda, una de sus plazas más fieles y queridas en toda América Latina.

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