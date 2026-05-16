El gobierno de El Salvador habilita el nuevo puente de Villa Lourdes en Colón

El Salvador inaugura el nuevo puente de Villa Lourdes en La Libertad Oeste para restablecer la conectividad cortada por tormentas. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador, habilitó este viernes el paso vehicular y peatonal sobre el nuevo puente de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, tras el colapso de la antigua estructura provocado por tormentas recientes. Según información oficial, la obra busca restablecer la conectividad y la seguridad para más de 10.000 familias de la zona y comunidades aledañas.

De acuerdo con datos divulgados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la construcción de este puente se ejecutó a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que desplegó equipos técnicos en jornadas continuas, lo que permitió finalizar los trabajos en un plazo menor al inicialmente previsto. La inversión total ascendió a 2,7 millones de dólares, y la infraestructura cuenta con una longitud aproximada de 30 metros.

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El Ministerio de Obras Públicas detalló que las labores incluyeron adecuación del lecho del río, construcción de muros de contención y refuerzo en las bases con concreto para evitar erosión, así como la instalación de luminarias modernas y un paso peatonal seguro. La obra fue entregada antes de lo programado, gracias a la utilización de jornadas extendidas por parte del personal designado.Durante la inauguración, el titular del MOP, Romeo Rodríguez, destacó el propósito social de la obra: “Se han ejecutado diversas obras importantes, pero estas solo tienen sentido cuando logran transformar la vida de las personas. Ese es el verdadero objetivo de la obra pública, generar cambios positivos en la ciudadanía y mejorar sus condiciones de movilidad, seguridad y bienestar”, afirmó el funcionario.

El Ministerio de Obras Públicas finaliza la construcción del puente de Villa Lourdes en menos tiempo del programado gracias a jornadas extendidas. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La nueva infraestructura está enmarcada dentro del Plan Nacional de Mitigación, un programa con el que el Gobierno salvadoreño desarrolla proyectos estratégicos en distintas regiones del país, aprovechando la temporada seca para garantizar la calidad y resistencia de las estructuras ante la llegada del invierno. El propósito central es proteger a la población ante fenómenos climáticos y asegurar la continuidad del tránsito.La habilitación del puente en Villa Lourdes reduce de manera significativa los tiempos de traslado para los habitantes, además de mejorar la fluidez vehicular y peatonal, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno. El Ejecutivo reiteró que continuará priorizando obras de infraestructura destinadas a elevar la calidad de vida y la seguridad de la población salvadoreña.

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El derrumbe del puente antiguo de Villa Lourdes aísla sectores

El colapso del puente antiguo de Villa Lourdes la noche del 15 de junio de 2025 provocó la interrupción total de la conectividad entre las comunidades de El Cobanal y El Capulín. La estructura, afectada por las intensas lluvias que azotaron la región, fue arrastrada tras el desbordamiento del río local, situación que dejó incomunicados a cientos de residentes según informó el Ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con inspecciones realizadas por el Ministerio de Obras Públicas, el puente, construido hace varias décadas por una empresa privada, presentaba diseños sin criterios modernos de mitigación climática. El derrumbe no solo bloqueó el acceso vehicular, sino que también destruyó tuberías principales de aguas lluvias y causó daños severos en la red de agua potable de los sectores residenciales cercanos, afectando a numerosa población.

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Las autoridades respondieron con la instalación de una pasarela peatonal provisional y la habilitación de rutas alternas para paliar el aislamiento, mientras se avanzaba en la construcción de un nuevo puente de concreto armado, cuya inversión ascendió a 2,7 millones de dólares. Según el reporte oficial del Ministerio de Obras Públicas, la entrega final de la obra fue priorizada para restablecer el flujo vehicular y los servicios básicos.

Las nuevas luminarias y la adecuación del lecho del río garantizan mayor seguridad y resistencia ante fenómenos climáticos en Villa Lourdes. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El evento puso en evidencia el estado obsoleto de la infraestructura vial en el distrito de Colón y la necesidad de adaptar las construcciones ante el aumento de las precipitaciones. Las autoridades han adelantado que, junto a la nueva estructura, se implementaron muros de protección y planes de mitigación contra lluvias para reducir el riesgo de futuros colapsos.

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El impacto del siniestro en Villa Lourdes y sus alrededores ha sido tema central en los informes de gestión pública y ha impulsado la revisión de otras obras similares en el departamento, según detalló el Ministerio de Obras Públicas durante su último balance de infraestructura