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Cateo en Reynosa: FGR asegura 15 camionetas blindadas y un arsenal de cartuchos en una bodega

Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado

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Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR
Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 21 vehículos —15 con blindaje de agencia, un camión y cinco sin blindaje— además de cartuchos para arma de fuego tras efectuar un cateo en una bodega de la colonia Campestre, en Reynosa, Tamaulipas,

La investigación se abrió a partir de un Informe Policial elaborado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes detectaron el inmueble donde presuntamente se resguardaban las unidades blindadas.

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El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, reunió las pruebas necesarias para solicitar la intervención judicial. Con ello, un juez federal autorizó la diligencia por la probable comisión de dos delitos: posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y uso de vehículo blindado.

La Policía Federal Ministerial y peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron el cateo. El resultado fue el aseguramiento de 21 vehículos en total —15 con blindaje de agencia, un camión y cinco sin blindaje— además de cartuchos y el inmueble.

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Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR
Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR

La coordinación entre fuerzas federales y estatales

Durante la diligencia participaron elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Guardia Estatal. Todas esas corporaciones pusieron los indicios asegurados a disposición de la Fiscalía Federal en Tamaulipas.

Esa concurrencia de fuerzas fue parte del protocolo habitual para operativos de esta escala en la entidad. La coordinación entre instancias federales y estatales garantizó el resguardo del lugar durante la ejecución del cateo.

La investigación continúa abierta

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación tras el operativo, donde los indicios recabados en la bodega se integraron al expediente para determinar responsabilidades.

Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR
Un juez federal autorizó la diligencia por posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y uso de vehículo blindado. Crédito: FGR

“El MPF continúa con la integración de los indicios recabados durante el operativo en la carpeta de investigación correspondiente”, se lee en un comunicado de la FGR.

El hallazgo en la colonia Campestre se sumó a una serie de acciones federales en la entidad contra el uso de vehículos modificados o blindados por grupos delictivos.

En lo que va del año, Tamaulipas ha sido escenario recurrente de operativos similares a lo largo de la región. Apenas en abril de 2026, la propia FGR destruyó 18 vehículos con blindaje artesanal —conocidos como “monstruos”— asegurados entre diciembre de 2025 y febrero de ese año en distintos puntos del estado.

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