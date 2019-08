En ese marco, sobre Jorge Todesca como titular del Indec, padre de Cecilia Todesca –una de sus economistas de cabecera–, comentó que hace años que no lo ve y "no tengo idea qué quiere hacer". Eso sí, valorizó al Indec que "es un organismo que está funcionando mejor". "No hay que enojarse con el termómetro, hay que ocuparse de bajar la fiebre", admitió sin mencionar la intervención durante el kirchnerismo cuando las cifras informadas no coincidían con la realidad de la gente.