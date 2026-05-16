Colombia

Falta de controladores, pagos millonarios y nepotismo: la Aerocivil colombiana bajo la lupa de la Procuraduría

Déficit de personal calificado, controles internos flexibles y privilegios sindicales intensifican la percepción de fragilidad institucional entre quienes utilizan el transporte aéreo

Guardar
Google icon
Contraloría detectó daño fiscal de $5.670 millones en la Aeronáutica Civil - crédito Colprensa
Un creciente número de reportes internos revela prácticas cuestionadas dentro del organismo, como la asignación de bonificaciones, restricciones para el ingreso de personal y deficiencias en el cumplimiento de turnos en los principales aeropuertos del país - crédito Colprensa

Las denuncias sobre fallas administrativas y operativas en la Aeronáutica Civil de Colombia han generado preocupación sobre la seguridad aérea en el país.

El Ministerio Público colombiano alertó sobre el incumplimiento de turnos por parte de los controladores aéreos, el pago de sobresueldos injustificados, procesos de selección con posibles favoritismos y la existencia de barreras para el ingreso de nuevo personal, en un contexto de tráfico creciente de pasajeros, según reveló Semana.

PUBLICIDAD

Las recientes investigaciones documentan que los principales riesgos para la gestión del control aéreo en Colombia se centran en la falta de personal calificado, el incumplimiento de turnos, los beneficios sindicales desproporcionados y restricciones que limitan el acceso de nuevos controladores.

Estos factores han derivado en una situación de posible riesgo operativo para millones de usuarios y ponen en tela de juicio la gestión en la Aerocivil y la seguridad de los vuelos, de acuerdo con información de la revista Semana.

PUBLICIDAD

El Ministerio del Trabajo de Colombia detectó jornadas laborales superiores a 42 horas en Opain S. A., concesionaria del aeropuerto El Dorado de Bogotá - crédito Presidencia de la República
Una revisión de documentos en poder de medios nacionales muestra pagos adicionales y jornadas laborales abreviadas en la entidad, empleando criterios sindicales y dejando sin cubrir las necesidades operativas crecidas - crédito Presidencia de la República

El informe del Ministerio Público colombiano, Procuraduría, estableció que la carencia de controladores aéreos viene de años atrás y se ha agravado.

Un estudio interno de 2018 recomendó una planta de 799 controladores, pero para 2025 apenas hay 715 empleados, con 84 vacantes y cerca de 50 trabajadores sin certificaciones médicas ni de inglés válidas.

Paralelamente, el tráfico en el aeropuerto El Dorado de Bogotá pasó de 30 millones de pasajeros anuales en 2018 a más de 50 millones, lo que, según expertos consultados por el medio mencionado, exigiría incrementar la plantilla hasta cerca de 1.400 controladores para garantizar la seguridad.

Las minutas revisadas por la revista Semana muestran que la organización sindical impone condiciones internas, presionando para que el estudio de personal se adapte a intereses particulares y solicitando reducir las jornadas por sobrecarga, aunque no cumplen los turnos pactados oficialmente.

Las normas internacionales recomiendan turnos de hasta ocho horas para preservar la seguridad operacional.

- crédito Aeronáutica Civil
Una serie de acuerdos internos limita la llegada de nuevos aspirantes mediante requisitos adicionales y reduce las horas efectivas de servicio, incrementando los riesgos para viajeros y operadores - crédito Aeronáutica Civil

En Colombia, ese límite quedó fijado en seis horas, pero documentos obtenidos por Semana evidencian que en la práctica los controladores reorganizan sus horarios, especialmente en los turnos nocturnos, para trabajar únicamente cuatro horas continuas. Esto deja la responsabilidad en una sola persona, sin respaldo ni relevo.

El Decreto 0315 de marzo de 2026 estableció una bonificación adicional del 154% para controladores asignados en Bogotá. Así, un grado 21 percibe más de $7 millones fijos y, con bonificaciones, alrededor de $11 millones, alcanzando un salario mensual cercano a $20 millones.

A pesar de estos altos ingresos, documentos internos revisados por la revista Semana constatan el incumplimiento reiterado de los turnos y evidencian que estos sobresueldos se pagan incluso a quienes no cumplen funciones relacionadas con la operación, debido a acuerdos sindicales vigentes que asignan pagos con base en la antigüedad, fuero y permanencia en la planta, más allá de la prestación efectiva del servicio.

Minutas y registros reflejan patrones irregulares y generan dudas sobre la eficacia en la gestión de los recursos públicos en la Aerocivil.

La revista Semana accedió a documentos internos que muestran la presencia de, al menos, 70 controladores aéreos con lazos familiares directos en cargos clave, lo que sugiere nepotismo y posible favoritismo en la asignación de turnos y horas extra. Entre los apellidos sobresalen Córdoba, Araújo, Díaz y Torres.

El acceso a cargos y la distribución de turnos favorecen a personas con vínculos familiares, según registros que también señalan obstáculos a postulantes con experiencia en la Fuerza Pública - crédito @AerocivilCol / X
El acceso a cargos y la distribución de turnos favorecen a personas con vínculos familiares, según registros que también señalan obstáculos a postulantes con experiencia en la Fuerza Pública - crédito @AerocivilCol / X

La organización sindical ha impulsado restricciones para la incorporación de nuevo personal, como limitar la edad máxima de ingreso a 35 años, excluir a quienes provienen de la fuerza pública, exigir la realización de cursos en el Centro de Estudios Aeronáuticos y aceptar únicamente certificaciones de inglés de cinco centros autorizados.

Estas condiciones han impedido el acceso de aspirantes calificados, incluidas personas retiradas del sector defensa, a pesar del déficit de personal identificado por el Ministerio Público colombiano, Procuraduría.

El caso de Irina Lara, expresidenta de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos, ilustra los vacíos y privilegios detectados.

En 2024, Lara justificó públicamente que un joven de dieciocho años sin licencia operara la torre de control. Registros internos consignan que percibía en promedio 18 millones mensuales, aunque no contaba con certificado médico y solo realizaba una fracción mínima de las horas laborales establecidas para su cargo.

Entre enero y septiembre del año anterior, debió cumplir unas 1.200 horas, pero apenas sumó 30 horas. A pesar de ello, recibió la totalidad de su salario y las bonificaciones asociadas a su posición y al fuero sindical.

Temas Relacionados

Aeronáutica CivilBogotáNepotismoSeguridad AéreaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Después del ascenso al Blockhaus, la jornada contará con un recorrido totalmente plano, en donde tanto el ciclista del Netcompany Ineos como el del Movistar Team quieren recuperar tiempo en la general

Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Dos históricos del fútbol colombiano reeditan su intensa rivalidad en los últimos años, con dos estilos de juego similares con Lucas González y Diego Arias desde el banco de técnicos

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, exigía sobornos para iniciar obra en el municipio: heredera de sector constructor dio las pruebas claves

María Victoria Solarte Daza señaló que, después de rechazar el pago, un inspector municipal impuso una multa inicial de $30.000.000.000 reducida a $232.000.000 tras una revisión legal

Víctor Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, exigía sobornos para iniciar obra en el municipio: heredera de sector constructor dio las pruebas claves

El contralor advirtió sobre deterioro crítico de las EPS bajo intervención estatal: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”

Carlos Hernán Rodríguez señaló un agravamiento sin precedentes en la situación financiera de entidades administradas por el Estado, lo que pone en peligro la continuidad de la atención médica para una parte significativa de la población colombiana

El contralor advirtió sobre deterioro crítico de las EPS bajo intervención estatal: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”

Silvestre Dangond y Feid sorprenden en El Campín con un junte histórico ante 30.000 personas

La presencia inesperada del cantante urbano desató euforia y convirtió el concierto en tendencia nacional en plataformas digitales

Silvestre Dangond y Feid sorprenden en El Campín con un junte histórico ante 30.000 personas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Alfredo Gutiérrez será homenajeado en dos eventos especiales, en medio del debate por su exclusión del Festival Vallenato

Deportes

Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

Giro de Italia etapa 8 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026 l

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Luis Díaz, una joya para Bayern Múnich: el tercer jugador con mayor participación en goles en las mejores ligas europeas

Extécnico de James Rodríguez enfrentará a Millonarios en la Copa Sudamericana: vea de quién se trata