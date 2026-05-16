El Salvador

Crisis silenciosa en jóvenes, redes sociales y mitos peligrosos: cómo la intervención oportuna puede transformar el desenlace de una vida

Historias atravesadas por el dolor psíquico y prejuicios sociales. El peso de la soledad, el rol de internet y el valor del acompañamiento aparecen como piezas clave en la prevención

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Ilustración acuarela de una figura joven de pie sobre una red suspendida en el aire, con hilos multicolores y destellos de luz, y sombras abstractas debajo.
Una figura joven se mantiene en equilibrio sobre una red multicolor, mientras sombras abstractas de mitos y prejuicios acechan debajo, iluminada por destellos de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suicidio en América Latina: la tercera causa de muerte entre los 19 y los 29 años en la región es precisamente el suicidio, advierte el Dr. Carlos Héctor Acevedo Oliva, presidente de la Asociación de Psiquiatras Salvadoreños por la Salud Mental. Detrás de cada caso suele existir una depresión no detectada a tiempo.

La noticia esperanzadora, según Acevedo, es que el suicidio puede prevenirse. Actuar a tiempo —con información, presencia y sin prejuicios— salva vidas.

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Adolescentes y adultos mayores concentran los picos más alarmantes, señala el galeno. Las tasas entre mujeres también aumentan. Acevedo destaca que las familias de quienes consumaron el acto requieren atención especializada, pues son parte del grupo vulnerable, generando una cadena de dolor y preguntas sin respuesta.

Las señales de alerta suelen estar presentes antes de una crisis y, si se detectan a tiempo, pueden salvar vidas, coinciden expertos en salud mental.

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El presidente de APSAM, subraya que el suicidio es prevenible cuando se actúa de manera oportuna. En sus palabras, “la importancia de divulgar este tema a través de todos los medios” radica en que una intervención temprana puede cambiar el desenlace.

Según Acevedo, es esencial prestar atención a quienes atraviesan depresión por motivos como la pérdida de empleo, rupturas, enfermedades crónicas o cualquier crisis vital, ya que ese grupo enfrenta mayor riesgo de ideación suicida.

Identificar las señales de alarma

Reconocer los signos de alerta puede marcar la diferencia. Acevedo señala que expresiones como “no quiero vivir”, “la vida no vale nada”, o “soy una carga” deben considerarse señales directas de peligro. El uso de mensajes en chats o redes sociales con frases similares también requiere atención inmediata.

La psicóloga clínica Delmy Yanira Ostorga coincide en que las señales pueden variar, pero suelen incluir aislamiento social, pérdida de interés en actividades, alteraciones del sueño o alimentación, y comentarios sobre querer desaparecer o dejar de sufrir. Otros indicios incluyen regalar objetos de valor o despedirse de manera inusual.

Antes de una crisis, suelen observarse tristeza profunda, ansiedad, irritabilidad y sensación de vacío, explica Ostorga. Conductualmente, la persona puede alejarse de familiares y amigos, descuidar su higiene, o presentar conductas impulsivas y consumo de sustancias.

Las frases de alerta, aunque parezcan indirectas, deben tomarse siempre con seriedad. Decir “soy una carga para todos” o “pronto dejarán de preocuparse por mí” son manifestaciones de sufrimiento emocional, según la especialista.

Cómo puede actuar el entorno cercano

Cuando alguien detecta estas señales, la acción inmediata es fundamental. Acevedo recomienda nunca dejar sola a la persona en riesgo, retirar cualquier objeto peligroso y avisar a otros miembros de la familia para fortalecer la vigilancia y el apoyo emocional. El acompañamiento debe ser constante y la derivación a atención profesional, inmediata.

Frente a la duda sobre cuándo buscar ayuda, la respuesta es clara: desde el primer momento en que aparecen ideas suicidas, se requiere atención especializada. Si el entorno no está capacitado para valorar la gravedad, lo más seguro es acompañar, escuchar sin juzgar y buscar ayuda médica, psicológica o incluso espiritual.

Ilustración acuarela de dos figuras jóvenes; una sentada en el suelo y otra en un puente tendiéndole la mano, sobre un vacío con palabras tachadas como 'PREJUICIO'.
Una ilustración acuarela conceptual muestra a una figura tendiendo la mano a otra sentada en un vacío abstracto, simbolizando el apoyo ante el prejuicio, la exclusión y el miedo que se desvanecen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ostorga advierte que minimizar el dolor, juzgar o invalidar las emociones son errores frecuentes en familiares y amigos. Frases como “échale ganas” o “todo va a pasar” lejos de ayudar, profundizan el aislamiento. Lo adecuado es escuchar con empatía, sin críticas ni comparaciones.

¿Quiénes están más expuestos ?

El fenómeno no tiene un solo patrón. Tanto Acevedo como Ostorga insisten en que el suicidio puede presentarse en cualquier familia y en cualquier persona, sin importar edad, género o condición social. Las causas son multifactoriales: biológicas, genéticas, familiares y psicosociales, lo que dificulta señalar un perfil único.

No obstante, existe preocupación por el aumento de casos en adolescentes y personas mayores.

Acevedo destaca que en América Latina, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los 19 y los 29 años. Ostorga agrega que hay más intentos suicidas en mujeres y más casos consumados en hombres, y alerta sobre la relación entre ideación suicida en menores con el bullying, los conflictos familiares y la presión social.

Ilustración acuarela de un joven sentado en una cama, cabeza gacha, con burbujas translúcidas de íconos de redes sociales flotando a su alrededor en una habitación pastel.
Una ilustración en acuarela muestra a un joven sentado en el borde de una cama con la cabeza gacha, rodeado de burbujas con íconos de redes sociales, simbolizando el aislamiento en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de redes sociales y el aislamiento agravan el riesgo, especialmente en jóvenes y niños. “Ya hay estudios que demuestran cómo el abuso de redes afecta el desarrollo y altera funciones cerebrales”, advierte Acevedo.

El papel de la depresión y la importancia del acompañamiento

La depresión, la ansiedad y el aislamiento social son factores de riesgo destacados. La depresión profunda puede llevar a la desesperanza y el aislamiento dificulta la percepción de apoyo. Sin embargo, no todas las personas con estos diagnósticos intentarán quitarse la vida, aunque sí aumenta su vulnerabilidad.

Ambos especialistas recalcan que preguntar de forma directa sobre ideas suicidas no incita al acto, sino que puede salvar vidas. Acevedo llama a derribar el mito de que hablar del tema es peligroso: “Esa pregunta salvadora puede marcar la diferencia”.

Prevención y mensaje de esperanza

La prevención comienza en la familia, la escuela y las comunidades, promoviendo espacios seguros donde las personas puedan hablar de sus emociones sin temor al juicio. Fortalecer las redes de apoyo y acceder a atención psicológica deben ser prioridades, remarca Ostorga.

Ilustración acuarela con once jóvenes de diversas etnias sentados en círculo sobre alfombras. Hilos de colores los conectan. Uno consuela a una chica; otra sostiene un corazón.
Para quienes atraviesan momentos de desesperanza, el mensaje es claro: pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. “Su vida tiene valor, incluso si hoy no logra verlo”.

Para quienes atraviesan momentos de desesperanza, el mensaje es claro: pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. “Su vida tiene valor, incluso si hoy no logra verlo”, expresa Ostorga.

Acevedo concluye que el suicidio no es una decisión voluntaria sino el desenlace de una alteración emocional y cerebral que impide ver alternativas. La responsabilidad de prevenirlo recae en toda la sociedad, y el acceso a tratamiento oportuno puede salvar vidas.

La vida, coinciden los expertos, vale la pena ser vivida y siempre existe la posibilidad de encontrar apoyo y esperanza.

¿Dónde buscar ayuda?

En el caso de El Salvador puede llamar al sistema 911

Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis

Ministerio de Salud: marcar al 131 y solicitar atención psicológica en línea seleccionando la opción según su zona de residencia: Opción 1: San Salvador Opción 2: Chalatenango y La Libertad Opción 3: San Vicente, Cuscatlán, Cabañas y La Paz Opción 4: Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana Opción 5: La unión, San Miguel y Morazán

ISSS Te Escucha: 7071-1302 (24/7) 2591-6557 (lunes - viernes)

Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez: 2327-0274

Número exclusivo para traslado prehospitalario al Hospital Molina y reportar una emergencia por suicidio. Teléfono: 2239 4930 (Centro de Operaciones de Emergencia)

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