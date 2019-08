"La situación económica y social. Hay 7.521 personas que están en la calle. Creo que es algo que nos preocupa a todos los que transitamos la Ciudad. También me preocupa que haya niños y niñas que no tienen un lugar en la educación pública después de 12 años de gobierno, con un presupuesto altísimo; que no se haya logrado generar la infraestructura para que todos tengamos cerca de nuestra casa una escuela pública donde poder mandar a nuestros hijos. Me parece que es una de las cosas que hay que cambiar rápidamente".