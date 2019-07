"La ciencia e investigación tiene que ser una prioridad porque cada vez que un científico se va, el país pierde un año", ya que "la riqueza en la sociedad moderna está dada por la educación y el desarrollo del conocimiento y no por la cantidad de petróleo que tenés", agregó, al tiempo que destacó: "Algunos medios mañana me van a cuestionar y preguntar cuánto sale crear el Ministerio de Ciencia y yo le contesto por qué no se preocupan por lo que paga el país en intereses en Leliq".