Hombre fue condenado por prenderle fuego a la casa de su ex: una menor de edad murió quemada

La víctima falleció tras sufrir graves quemaduras en el 70% de su cuerpo, luego del atentado perpetrado por el hombre contra su expareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación informó que un hombre fue condenado a 37 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado e incendio. El reporte oficial, emitido el 27 de mayo de 2026, indica que el criminal llegó hasta la casa de su expareja sentimental en Cartagena, donde desató el fuego.

El informe indica que el agresor, identificado como Tilson Cantillo Morales, recibió esta condena porque, según las pruebas judiciales, actuó como represalia en contra de su expareja sentimental y terminó causando la muerte de su hijastra.

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El ataque de un hombre a su expareja terminó con la vida de una menor - crédito Colprensa

El hecho ocurrió durante la noche del 23 de enero de 2022, cuando Cantillo Morales llegó a la vivienda de la mujer, situada en el barrio El Líbano, después de haber consumido licor. Sin embargo, su expareja no se encontraba en el lugar y fue recibido por la adolescente, que se encargó de informarle que su madre no estaba allí.

Tras el encuentro, la menor de edad ingresó a una habitación para descansar y esperar a su mamá. Sin embargo, en ese momento, el hombre decidió prender fuego a la vivienda e intentó emprender la huida.

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Afortunadamente, los vecinos del sector lograron detenerlo y lo entregaron a la Policía Nacional. Entre tanto, la madre acudió a rescatar a su hija al enterarse del peligro al que se encontraba expuesta, pero no logró salvarla, pese a recibir el apoyo de las demás personas que se encontraban en el sector.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, se determinó que la acción de Cantillo Morales fue premeditada, que se realizó como un acto de violencia intrafamiliar y terminó con una víctima fatal.

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Tilson Cantillo Morales fue sentenciado por homicidio agravado y violencia intrafamiliar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, el informe precisa que la intervención de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar fue clave para demostrar la responsabilidad penal del condenado y así, el juez basó su decisión en las pruebas que confirmaron la relación directa entre el incendio y la muerte de la menor.

Y es que los médicos que atendieron el caso, así como los expertos que practicaron la inspección del cadáver de la víctima, reportaron que sufrió lesiones de extrema gravedad, presentando quemaduras en el 70% de su cuerpo.

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En medio de los esfuerzos de la madre de la adolescente y sus vecinos para salvarla, la trasladaron a una clínica de Barranquilla, en la que permaneció internada durante 12 días.

Finalmente, la menor falleció, lo que se convirtió en reflejo de la magnitud y gravedad de las lesiones que presentó, lo que llevó a sus allegados a emprender una búsqueda por la justicia, lo que terminó en la condena de 37 años de prisión en contra de Tilson Cantillo Morales.

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Además de ser enviado a un establecimiento carcelario por más de tres décadas, la sentencia contempla el pago de una multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso de siete años.

La comunidad pide que no se le otorgue ningún tipo de beneficio al agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta por los casos de violencia intrafamiliar o de género que terminan en fatalidad

Las autoridades del departamento de Bolívar siguen en alerta por los reportes de violencia. Otro de los casos recientes está relacionado con decisión judicial contra un hombre de 38 años en Simití (Bolívar), luego de que este aceptara su responsabilidad por el feminicidio de Luz Mery García Cáceres, de 22 años.

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El sujeto fue enviado a prisión por hechos ocurridos el 20 de mayo de 2026, cuando le propinó diez puñaladas a su excompañera sentimental tras una discusión motivada por un episodio de celos. Además, se confirmó que los episodios de violencia durante la relación fueron frecuentes, por lo que la víctima determinó dejar al agresor; sin embargo, este terminó por asesinarla.