México

¿Buscas mejorar tu pensión? Así te puede ayudar la Feria de Afores este 2026

Durante tres días, los visitantes podrán ubicar su cuenta, registrar administradora y solicitar estados de cuenta, además de consultar semanas cotizadas en el IMSS y gestionar retiro de recursos con solo presentar identificación y CURP

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Módulos de información de CONSAR, IMSS e ISSSTE con personal atendiendo a personas en una plaza pública de Puebla, bajo un letrero de 'Feria de las Afores 2026'.
Asistentes reciben orientación sobre sus fondos de ahorro para el retiro en la Feria de las Afores 2026, celebrada en el centro de Puebla con la participación de instituciones públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria de Afores 2026 llega por primera vez a Puebla del 29 al 31 de mayo con más de 40 trámites gratuitos para trabajadores que buscan gestionar su ahorro para el retiro, en un evento organizado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

El evento se instalará en Calle 16 de Septiembre s/n, Centro Histórico de Puebla, de 9:00 a 18:00 horas durante los tres días, bajo el lema “Tu Ahorro para el Retiro sin tantas vueltas”.

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La elección de la ciudad no es casual: Puebla es la cuarta entidad del país con mayor número de cuentas individuales, con más de 4.7 millones registradas, solo por detrás de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León.

Qué trámites se pueden hacer y qué documentos llevar

Una empleada sonriente con chaleco blanco y rojo de CONSAR, gafas, sentada en un escritorio, interactúa con una persona con camisa de mezclilla
Una empleada de CONSAR atiende a un asistente en la Feria de Afores de Puebla, evento que facilita trámites y orientación sobre los fondos de retiro. (Consar)

La Feria de Afores 2026 en Puebla concentra en un solo lugar, de forma gratuita y sin necesidad de cita previa, más de 40 dependencias relacionadas con el ahorro para el retiro.

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La CONSAR advierte que todos los servicios se ofrecen sin intermediarios no autorizados: cualquier persona o administrador que cobre por tramitar algo disponible en la feria opera fuera del sistema oficial.

Los servicios disponibles incluyen:

  • Localización de cuenta Afore
  • Registro en la administradora de elección
  • Solicitud de estados de cuenta y detalle de movimientos
  • Conformación del Expediente de Identificación del Trabajador
  • Designación de beneficiarios
  • Retiro parcial o total de recursos
  • Unificación y separación de cuentas
  • Consulta de semanas cotizadas en el IMSS
  • Trámite de devolución de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Para realizar cualquier trámite, la CONSAR indica que es obligatorio presentar:

Identificación oficial vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

Quienes no puedan asistir al evento también pueden realizar el cambio de Afore de forma gratuita a través de la app AforeMóvil, disponible en Google Play y App Store, o desde el portal oficial con la CURP.

Quiénes estarán presentes en el evento

El sistema está integrado por nueve administradoras privadas y una pública: PensionISSSTE, adscrita al ISSSTE y la única con carácter gubernamental dentro del sistema. (Infobae/Jovani Pérez)
El sistema está integrado por nueve administradoras privadas y una pública: PensionISSSTE, adscrita al ISSSTE y la única con carácter gubernamental dentro del sistema. (Infobae/Jovani Pérez)

Según la CONSAR, la feria reunirá en un mismo espacio a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que operan en el país.

El sistema está integrado por nueve administradoras privadas y una pública: PensionISSSTE, adscrita al ISSSTE y la única con carácter gubernamental dentro del sistema.

Junto con las Afores, participarán nueve dependencias del gobierno federal y estatal:

  • Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
  • Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
  • Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
  • Servicio de Administración Tributaria (SAT)
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
  • Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE)
  • Registro Nacional de Población (RENAPO)
  • Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)
  • Registro Civil de Puebla

El módulo del SAT operará en horario diferenciado: de 9:00 a 17:00 horas el miércoles 29 y jueves 30, y de 9:00 a 15:00 horas el viernes 31, según informó el organismo el 27 de mayo de 2026 en Milenio.

La historia del evento: de 2014 a los récords de 2025

La pandemia de Covid-19 frenó el evento a partir de 2020. Cuando regresó en 2022, convocó a 35,193 asistentes en cuatro días, cifra que no logró superar el pico prepandemia. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido (Infobae/Jovani Pérez)
La pandemia de Covid-19 frenó el evento a partir de 2020. Cuando regresó en 2022, convocó a 35,193 asistentes en cuatro días, cifra que no logró superar el pico prepandemia. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido (Infobae/Jovani Pérez)

La Feria de Afores nació en 2014 en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, organizada de forma tripartita entre la CONSAR, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) y el gobierno capitalino.

Durante sus primeras cinco ediciones registró crecimiento consecutivo de asistentes, hasta alcanzar 35,706 personas en 2018.

La pandemia de Covid-19 frenó el evento a partir de 2020. Cuando regresó en 2022, convocó a 35,193 asistentes en cuatro días, cifra que no logró superar el pico prepandemia. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido:

2024: 106,192 asistentes en el Zócalo capitalino, del 18 al 21 de julio; 92,034 recibieron atención en módulos; el IMSS registró 52,267 trámites

2025 (edición de agosto): 190,694 personas en cinco días, casi el doble de la meta de 120,000 fijada por la CONSAR; el IMSS atendió 106,100 trámites; se realizaron 27 conferencias de educación financiera

Entre las Afores, PensionISSSTE lideró la actividad en 2025 con 6,355 interacciones, seguida de Profuturo con 5,655 y Afore Azteca con 3,556. Sumando las dos ediciones celebradas ese año, el total acumulado llegó a 211,878 trámites, la cifra más alta desde el origen del evento, según datos oficiales de la CONSAR.

Con la edición de Puebla, la feria amplía su recorrido itinerante por el país, que ya incluyó al Estado de México, Yucatán y Jalisco.

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