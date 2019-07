La recorrida del ex jefe de Gabinete comenzó con una reunión en la que participaron investigadores, académicos y científicos de diversos organismos nacionales. Allí, acompañado por Daniel Filmus, ex ministro de Educación, sostuvo: "No tengan dudas de que vamos a tener un ministerio de Ciencia y Tecnología. Estoy convencido de que hay que jerarquizar a los actores que desarrollan ciencia y tecnología. Maltratar a los que investigan y a los científicos es una ficción".