Las otras mujeres del espectáculo que recibieron el audio no le creyeron. El audio llegó a Infobae. La actriz en cuestión ya había sido señalada. Otros testimonios de otras actrices en Buenos Aires la implican en el Telar. Resienten que use su fama para reclutar a mujeres y meterse su plata en los bolsillos en tiempo de crisis, que use el discurso feminista para algo que puede terminar en una estafa. "Ganan ellas que son lindas y tienen contratos y filman y pierde la pobre madre soltera con tres hijos que puso la guita de su indemnización", dice otra, con años en cine.