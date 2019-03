Macri, reflexivo, se tomó unos segundos para contestar. "Acá muchos piensan lo mismo que me estás diciendo. Te voy a decir lo que pienso yo. No había conciencia del nivel de gravedad de lo que pasaba en la Argentina. Estábamos aislados. Estábamos ciegos, sin estadísticas. Sí acepto que perdimos tiempo, y pusimos énfasis y optimismo que no estaban en la posibilidad de ser cumplidas. El gradualismo también explica un gobierno en minoría, reformas estructurales, hay que llegar a consensos. En pobreza estamos en el mismo lugar de partida pero ahora lo que hay que hacer es persistir en este camino. No hay Riquelme que te salve", se sinceró el jefe de Estado frente a casi un millar de asistentes, en un salón colmado. Macri presidió Boca Juniors durante más de una década en la época de esplendor del astro xeneize.