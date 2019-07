"No estoy de acuerdo para nada, me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero (María Eugenia Vidal) es madre de familia, una buena persona, me parece una locura, una demencia", dijo también Matías Lammens, candidato a jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires y presidente de San Lorenzo. A su vez, Facundo Moyano, candidato a diputado nacional en la lista de Frente de Todos que encabeza Sergio Massa, publicó en sus redes sociales su análisis: "Repudio el comentario de Aníbal Fernández comparando a la Gobernadora con un femicida. No sólo daña la excelente campaña de Kicillof sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política".