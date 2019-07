Un caso emblemático fue el de Luis Juez que en 2007 denunció y acusó al su entonces rival y hoy gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, de haberle robado la elección. "Ganamos y nos acaban de robar la elección. Me preparé para perder y no para que me roben", dijo en aquella oportunidad Juez en la puerta del correo cordobés.