Cristina Kirchner: "Me tiene preocupada la campaña sucia y muy violenta del Gobierno"

"Yo creo que no son buenos capitalistas. Los buenos capitalistas, los empresarios capitalistas en serio, quieren que la gente gane bien y tenga trabajo porque sino quien corno le compra las cosas a ellos. ¿Estos se dicen capitalistas y nadie puede consumir nada? ¿Qué clase de capitalistas son? Yo soy mucho más capitalista que ellos. ¡Conmigo había capitalismo en la Argentina, no me jodan más con eso del capitalismo!", lanzó la ex jefa de Estado.