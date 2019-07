El contexto agrega otros ingredientes. Y también cuentan desajustes que generan costos en un universo como el del kirchnerismo y sus aliados. Ya lo padeció –y buscó desmarcarse- en los casos de declaraciones sobre la Justicia y la Constitución de Mempo Giardinelli o, más graves, de Raúl Zaffaroni. Esos dichos potenciaron sus propias declaraciones con advertencias a jueces sobre las causas por corrupción que involucran a la ex presidente. Un ejercicio este último que siempre tuvo ese límite personal –en general, ha preferido no hablar de ex funcionarios- pero que se mostró algo más flexible respecto de Lázaro Báez.