El sindicalista detalló que se viene reclamando el encuadramiento de este tipo de trabajadores desde hace varios años. "En algunos casos logramos acuerdos, como en Geoban, de Santander. En Nación Servicios tuvimos fallos favorable en el comité Arbitral, pero aún está en disputa legal. Y hay muchas más pujas por el encuadre. El Congreso Bancario dice que tenemos que reclamar y si no habrá acciones gremiales. Hemos hecho movilizaciones y las vamos a volver a hacer con quienes haga falta, si no hay trabajadores encuadrados como corresponder. Es con todos, grandes y chicos. No es una guerra con Galperin", detalló.