"Aldo Rico tiene derecho a desfilar como ex combatiente de Malvinas. Lo de Aldo Rico con los carapintadas es historia vieja, fue algo chiquito, no creo que haya puesto en jaque a la democracia", afirmó el ministro en declaraciones a FM Metro. Esa fue la respuesta de Aguad cuando le recordaron que "Rico se sublevó contra el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín".