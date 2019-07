Ricardo Alfonsín, hijo del ex Presidente Raúl Alfonsín, y correligionario de Aguad -ambos son radicales- fue mucho más duro: "Sus dichos no hacen otra cosa que ofender a quienes lucharon por la democracia y su consolidación, por la paz y contra la violencia". "No tenés derecho a falsear la historia de esa manera ni de agraviar a los argentinos", completó.