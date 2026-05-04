Malditos Nerds

Jaafar Jackson lleva a ‘Michael’ al podio, convirtiéndolo en el segundo biopic musical más taquillero

El biopic de Michael Jackson con Jaafar Jackson sube al podio mundial de éxitos del cine musical

Guardar
Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)
Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

La película Michael, centrada en la vida del icónico Michael Jackson y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, ha provocado un fenómeno sin precedentes en la taquilla desde su estreno internacional. En poco más de una semana, la cinta ya ha recaudado más de 300 millones de dólares a nivel mundial, posicionándose como el segundo biopic musical más exitoso de todos los tiempos, solo superado por Bohemian Rhapsody. Surge entonces la pregunta de cuál es la razón detrás de este notable éxito y de qué manera impacta en la industria cinematográfica y en el público internacional.

Panorama de la taquilla musical: marcas alcanzadas y comparaciones

Hasta el reciente estreno de Michael, la película Elvis, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, ocupaba el segundo puesto histórico de recaudación en cuanto a biopics musicales, con 288 millones de dólares obtenidos en cines. Esta cifra parecía difícil de superar para el género, que tradicionalmente no alcanza los niveles de recaudación de otros grandes éxitos de Hollywood. Sin embargo, Michael, impulsada tanto por el atractivo global de la figura de Michael Jackson como por el debut cinematográfico de Jaafar Jackson en el papel de su tío, logró superar esa cifra apenas una semana después de su llegada a las salas.

PUBLICIDAD

Ya desde el primer fin de semana se anticipaba el potencial de la producción, con una respuesta del público, especialmente en Estados Unidos, que fue abrumadora. Aunque muchos estrenos exitosos experimentan luego una caída abrupta en las semanas siguientes, en este caso los pronósticos pesimistas no se materializaron. La película mantuvo un flujo sostenido de espectadores, lo que confirmó que el interés era genuino y duradero, más allá de la novedad inicial.

No obstante, la diferencia respecto al título que ocupa el primer lugar en la categoría sigue siendo considerable. Bohemian Rhapsody, la biografía musical de Freddie Mercury y Queen, recaudó la impresionante suma de 910,8 millones de dólares, más del triple de lo alcanzado hasta el momento por Michael. A pesar del prometedor inicio en el mercado estadounidense, los datos globales dejan ver que igualar o acercarse a ese récord sería prácticamente imposible en las actuales condiciones del mercado internacional.

PUBLICIDAD

Desempeño en Estados Unidos y retos en el mercado internacional

El buen resultado en Estados Unidos ha sido clave para el desempeño global de Michael. El público norteamericano reaccionó con entusiasmo ante la propuesta, llevando la película al primer puesto en taquilla en sus primeros días. Esta respuesta no solo consolidó el estreno, sino que también auguraba una excelente trayectoria.

Sin embargo, la situación cambia al observar el comportamiento en los cines internacionales. Si bien Michael ha alcanzado cifras destacadas en varios mercados, el crecimiento fuera de Estados Unidos no ha mantenido el mismo ritmo. Esto se debe, en parte, a factores culturales y a la competencia de otras películas muy esperadas, como el reciente estreno de El diablo viste a la moda 2, que desplazó a Michael del primer lugar en su segundo fin de semana.

En este contexto, la recaudación internacional adquiere una importancia fundamental para sostener la posibilidad de expandir la saga, considerando el interés de estudios como Lionsgate en extender la historia del cantante si los resultados siguen siendo positivos. Las cifras finales en estos mercados podrían definir el camino para futuros biopics musicales, estableciendo un nuevo estándar de éxito para producciones similares.

Michael (Captura de tráiler oficial)
Michael (Captura de tráiler oficial)

Consecuencias para la industria del cine y el público

Al margen de los récords y comparaciones numéricas, el fenómeno de Michael pone de manifiesto tendencias y desafíos importantes para la industria del cine musical. El alto interés que sigue despertando la figura de Michael Jackson, incluso años después de su muerte, demuestra la vigencia de su legado y la capacidad de atracción de historias que giran en torno a figuras emblemáticas de la música contemporánea.

Para el público general, el éxito de Michael representa una mayor diversidad de opciones en la cartelera y confirma que el género biográfico-musical puede atraer audiencias tan grandes como los tradicionales éxitos de acción o fantasía. Sin embargo, también se evidencian ciertos límites: los mercados internacionales pueden responder de manera distinta a determinadas historias, y los récords alcanzados suelen depender del contexto social o de la estrategia de promoción asociada a la película.

Con miras a proyectos futuros, como posibles secuelas o biografías centradas en otros artistas, el desempeño de Michael servirá como referente y punto de comparación necesario, tanto para quienes toman decisiones en la industria como para los propios espectadores.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-peliculaspeliculasMichaelJaafar Jackson

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Crimson Desert introduce el retorno de enemigos y fortalezas hostiles en su nueva actualización

La actualización gratuita interesa tanto a veteranos que buscan retos como a quienes disfrutan coleccionando mascotas

Crimson Desert introduce el retorno de enemigos y fortalezas hostiles en su nueva actualización

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ confirma a Sokka como personaje jugable con un nuevo tráiler

Nuevos trailers y detalles ponen a Sokka en el centro de la atención fan

‘Avatar Legends: The Fighting Game’ confirma a Sokka como personaje jugable con un nuevo tráiler

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ suma a Hulk y Black Panther completando el equipo de los Avengers

Marvel Tokon: Fighting Souls presenta a Hulk y Black Panther como pilares de una historia marcada por desafíos cósmicos

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ suma a Hulk y Black Panther completando el equipo de los Avengers

Mr. Karate llega como DLC a Fatal Fury: City of the Wolves como parte de su segunda temporada este mes

La adición de Mr. Karate amplía el universo de City of the Wolves con un personaje histórico de SNK

Mr. Karate llega como DLC a Fatal Fury: City of the Wolves como parte de su segunda temporada este mes

Bandai Namco presenta la llegada de Kunimitsu y revela su nuevo tráiler para Tekken 8

Bandai Namco apuesta a la nostalgia y la innovación con el regreso de Kunimitsu y la expansión del plantel

Bandai Namco presenta la llegada de Kunimitsu y revela su nuevo tráiler para Tekken 8

ANIME

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

‘Love Live!’, la popular franquicia multimedia, confirma un nuevo anime para enero del 2027

Madhouse confirma la temporada 3 de Frieren con un estreno global para octubre de 2027 en streaming

‘Ghost in the Shell’ vuelve con un nuevo anime de la mano del estudio de Dandadan

Retrocultura Activa | La ciudad maldita de Doomed Megalopolis: cuando lo ancestral invade el Tokio moderno

‘My Hero Academia: Vigilantes - Temporada 2’ termina a finales de marzo luego de 13 capítulos

PELÍCULAS

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

‘El diablo viste a la moda 2′ supera al estreno original y arrasa con más de $230 millones en taquilla

REVIEW | El Diablo Viste a la Moda 2 - Una divertida secuela donde el algoritmo es el nuevo villano

Scott Mann regresa como director en ‘Vértigo 2′ y aumenta la tensión con un nuevo escenario en el monte Kwan

Mortal Kombat 2 se perfila para superar la película original en taquilla con Karl Urban a la cabeza

James Bond en pausa: la nueva película tras la salida de Daniel Craig atraviesa problemas

SERIES

REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

REVIEW | Invincible - Temporada 4 - Episodios 6, 7 y 8: La hora de las decisiones

Harry Williams y Jack Williams adaptarán el videojuego Atomfall a una serie de televisión

El spin-off animado de Stranger Things confirma una segunda temporada

Jason Sudeikis vuelve como Ted Lasso en el nuevo tráiler de su cuarta temporada

Gen V es cancelada tras dos temporadas pese a su éxito y la promesa de más spin-offs