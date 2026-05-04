Jaafar Jackson lleva a ‘Michael’ al podio, convirtiéndolo en el segundo biopic musical más taquillero

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

La película Michael, centrada en la vida del icónico Michael Jackson y protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, ha provocado un fenómeno sin precedentes en la taquilla desde su estreno internacional. En poco más de una semana, la cinta ya ha recaudado más de 300 millones de dólares a nivel mundial, posicionándose como el segundo biopic musical más exitoso de todos los tiempos, solo superado por Bohemian Rhapsody. Surge entonces la pregunta de cuál es la razón detrás de este notable éxito y de qué manera impacta en la industria cinematográfica y en el público internacional.

Panorama de la taquilla musical: marcas alcanzadas y comparaciones

Hasta el reciente estreno de Michael, la película Elvis, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks, ocupaba el segundo puesto histórico de recaudación en cuanto a biopics musicales, con 288 millones de dólares obtenidos en cines. Esta cifra parecía difícil de superar para el género, que tradicionalmente no alcanza los niveles de recaudación de otros grandes éxitos de Hollywood. Sin embargo, Michael, impulsada tanto por el atractivo global de la figura de Michael Jackson como por el debut cinematográfico de Jaafar Jackson en el papel de su tío, logró superar esa cifra apenas una semana después de su llegada a las salas.

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Ya desde el primer fin de semana se anticipaba el potencial de la producción, con una respuesta del público, especialmente en Estados Unidos, que fue abrumadora. Aunque muchos estrenos exitosos experimentan luego una caída abrupta en las semanas siguientes, en este caso los pronósticos pesimistas no se materializaron. La película mantuvo un flujo sostenido de espectadores, lo que confirmó que el interés era genuino y duradero, más allá de la novedad inicial.

No obstante, la diferencia respecto al título que ocupa el primer lugar en la categoría sigue siendo considerable. Bohemian Rhapsody, la biografía musical de Freddie Mercury y Queen, recaudó la impresionante suma de 910,8 millones de dólares, más del triple de lo alcanzado hasta el momento por Michael. A pesar del prometedor inicio en el mercado estadounidense, los datos globales dejan ver que igualar o acercarse a ese récord sería prácticamente imposible en las actuales condiciones del mercado internacional.

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Desempeño en Estados Unidos y retos en el mercado internacional

El buen resultado en Estados Unidos ha sido clave para el desempeño global de Michael. El público norteamericano reaccionó con entusiasmo ante la propuesta, llevando la película al primer puesto en taquilla en sus primeros días. Esta respuesta no solo consolidó el estreno, sino que también auguraba una excelente trayectoria.

Sin embargo, la situación cambia al observar el comportamiento en los cines internacionales. Si bien Michael ha alcanzado cifras destacadas en varios mercados, el crecimiento fuera de Estados Unidos no ha mantenido el mismo ritmo. Esto se debe, en parte, a factores culturales y a la competencia de otras películas muy esperadas, como el reciente estreno de El diablo viste a la moda 2, que desplazó a Michael del primer lugar en su segundo fin de semana.

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En este contexto, la recaudación internacional adquiere una importancia fundamental para sostener la posibilidad de expandir la saga, considerando el interés de estudios como Lionsgate en extender la historia del cantante si los resultados siguen siendo positivos. Las cifras finales en estos mercados podrían definir el camino para futuros biopics musicales, estableciendo un nuevo estándar de éxito para producciones similares.

Michael (Captura de tráiler oficial)

Consecuencias para la industria del cine y el público

Al margen de los récords y comparaciones numéricas, el fenómeno de Michael pone de manifiesto tendencias y desafíos importantes para la industria del cine musical. El alto interés que sigue despertando la figura de Michael Jackson, incluso años después de su muerte, demuestra la vigencia de su legado y la capacidad de atracción de historias que giran en torno a figuras emblemáticas de la música contemporánea.

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Para el público general, el éxito de Michael representa una mayor diversidad de opciones en la cartelera y confirma que el género biográfico-musical puede atraer audiencias tan grandes como los tradicionales éxitos de acción o fantasía. Sin embargo, también se evidencian ciertos límites: los mercados internacionales pueden responder de manera distinta a determinadas historias, y los récords alcanzados suelen depender del contexto social o de la estrategia de promoción asociada a la película.

Con miras a proyectos futuros, como posibles secuelas o biografías centradas en otros artistas, el desempeño de Michael servirá como referente y punto de comparación necesario, tanto para quienes toman decisiones en la industria como para los propios espectadores.

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