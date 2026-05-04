Sismo sacude Ciudad de México este lunes 4 de mayo: no se reportan daños | FOTOS Y VIDEOS

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

La mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo en Ciudad de México sorprendió a habitantes de la capital, generando evacuaciones preventivas en distintos puntos, aunque hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, de acuerdo con autoridades y reportes preliminares de medios nacionales.

El movimiento telúrico fue percibido en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, ocurrido a las 09:19 horas y con una profundidad de 9 kilómetros. Usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes del momento del sismo, evidenciando la rápida reacción de la población.

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Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), reportó que la alerta sísmica se activó exitosamente en 13,797 altavoces de la capital, con una cobertura del 98.61%

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

Personas salen a la calle tras un sismo en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Redes sociales/Infobae)

¿De cuánto fue el sismo hoy 4 de mayo en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo registrado hoy 4 de mayo tuvo una magnitud moderada, con epicentro en una zona del centro del país, lo que permitió que fuera perceptible en la capital sin generar afectaciones mayores.

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Las autoridades detallaron que la alerta sísmica en CDMX no se activó en algunos puntos debido a la distancia y características del movimiento, lo cual es común en eventos de menor intensidad.

Evacuaciones y protocolos de seguridad

Tras el temblor en CDMX hoy, miles de personas desalojaron edificios como medida preventiva. En zonas como oficinas, escuelas y centros comerciales, se siguieron los protocolos establecidos de protección civil, sin que se registraran incidentes durante las evacuaciones.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se realizaron recorridos de supervisión y que, hasta el momento, no hay reportes de daños estructurales.

Sobrevuelo de Cóndores

No se registran afectaciones en CDMX tras sismo y activación de alerta. (SSC-CDMX)

Sin daños tras el sismo en Ciudad de México

Autoridades capitalinas confirmaron que el saldo del sismo en CDMX este lunes 4 de mayo es blanco. No se reportan afectaciones en infraestructura, servicios básicos ni personas heridas.

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Asimismo, se mantiene el monitoreo en distintos puntos de la ciudad para descartar cualquier riesgo posterior.

Videos y reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, usuarios difundieron videos del sismo en Ciudad de México, donde se observa la evacuación de edificios y la reacción de ciudadanos. Estas publicaciones se volvieron tendencia rápidamente, acompañadas de mensajes que destacan la cultura de prevención ante este tipo de fenómenos.

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El evento recordó la importancia de mantener protocolos claros ante un sismo en México, así como la necesidad de participar en simulacros y seguir recomendaciones oficiales.