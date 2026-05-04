México

Sismo sacude Ciudad de México este lunes 4 de mayo: no se reportan daños | FOTOS Y VIDEOS

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca

Guardar
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)

La mañana de este lunes 4 de mayo, un sismo en Ciudad de México sorprendió a habitantes de la capital, generando evacuaciones preventivas en distintos puntos, aunque hasta el momento no se reportan daños ni personas lesionadas, de acuerdo con autoridades y reportes preliminares de medios nacionales.

El movimiento telúrico fue percibido en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX). El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.6, con epicentro localizado a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, ocurrido a las 09:19 horas y con una profundidad de 9 kilómetros. Usuarios en redes sociales compartieron videos e imágenes del momento del sismo, evidenciando la rápida reacción de la población.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), reportó que la alerta sísmica se activó exitosamente en 13,797 altavoces de la capital, con una cobertura del 98.61%

Sismo de magnitud 5.6 registrado en Oaxaca; se siente en CDMX
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)
Sismo de magnitud 5.6 registrado en Oaxaca; se siente en CDMX
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Infobae/Jenifer Nava)
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México
Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Jefatura CDMX)
Personas salen a la calle tras un sismo en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz
Personas salen a la calle tras un sismo en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz

Temblor de 5.6 en Oaxaca se percibe en la Ciudad de México. (Redes sociales/Infobae)

¿De cuánto fue el sismo hoy 4 de mayo en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el sismo registrado hoy 4 de mayo tuvo una magnitud moderada, con epicentro en una zona del centro del país, lo que permitió que fuera perceptible en la capital sin generar afectaciones mayores.

PUBLICIDAD

Las autoridades detallaron que la alerta sísmica en CDMX no se activó en algunos puntos debido a la distancia y características del movimiento, lo cual es común en eventos de menor intensidad.

Evacuaciones y protocolos de seguridad

Tras el temblor en CDMX hoy, miles de personas desalojaron edificios como medida preventiva. En zonas como oficinas, escuelas y centros comerciales, se siguieron los protocolos establecidos de protección civil, sin que se registraran incidentes durante las evacuaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se realizaron recorridos de supervisión y que, hasta el momento, no hay reportes de daños estructurales.

Sobrevuelo de Cóndores

No se registran afectaciones en CDMX tras sismo y activación de alerta. (SSC-CDMX)

Sin daños tras el sismo en Ciudad de México

Autoridades capitalinas confirmaron que el saldo del sismo en CDMX este lunes 4 de mayo es blanco. No se reportan afectaciones en infraestructura, servicios básicos ni personas heridas.

Asimismo, se mantiene el monitoreo en distintos puntos de la ciudad para descartar cualquier riesgo posterior.

Videos y reacciones en redes sociales

En plataformas digitales, usuarios difundieron videos del sismo en Ciudad de México, donde se observa la evacuación de edificios y la reacción de ciudadanos. Estas publicaciones se volvieron tendencia rápidamente, acompañadas de mensajes que destacan la cultura de prevención ante este tipo de fenómenos.

El evento recordó la importancia de mantener protocolos claros ante un sismo en México, así como la necesidad de participar en simulacros y seguir recomendaciones oficiales.

Temas Relacionados

Temblor hoy en MéxicoSismoCDMXOaxacamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo en CDMX con epicentro en Oaxaca: sismólogico reporta temblor de 5.6

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Se registra sismo en CDMX con epicentro en Oaxaca: sismólogico reporta temblor de 5.6

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita ser extraditado a México tras ser condenado en Estados Unidos

El exlíder del Cártel de Sinaloa envió la solicitud a la Corte del Distrito Este de Nueva York para que sea enviado de regreso al país

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita ser extraditado a México tras ser condenado en Estados Unidos

Se registra sismo de 5.6 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 5.6 de magnitud

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

El movimiento sísmico sucedió a las 09:29 horas, a una distancia de 25 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 8.6 km

Se registra sismo de 4.1 de magnitud

Sheinbaum revela cuánto recibirá de pensión cuando se jubile: “Alrededor de 30 mil pesos, como maximísimo”

La presidenta explicó la reforma contra las “pensiones doradas” y reveló su propia jubilación del ISSSTE

Sheinbaum revela cuánto recibirá de pensión cuando se jubile: “Alrededor de 30 mil pesos, como maximísimo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita ser extraditado a México tras ser condenado en Estados Unidos

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita ser extraditado a México tras ser condenado en Estados Unidos

Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya mantiene seguridad adicional tras pedir licencia como gobernador

Juez determinará si Rocha Moya será detenido en México: Luisa María Alcalde da avances de la solicitud de Estados Unidos

No solo Rocha Moya: Estados Unidos tendría una lista de políticos mexicanos a los que también podría solicitar en extradición

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de mayo: helicóptero de la Marina se desploma al intentar despegar en Zona Naval de Mazatlán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

Así vivió Paola Rojas el sismo de 5.6 que sacudió este 4 de mayo a CDMX: “Hay que ponerse a salvo”

Las versiones sobre la muerte de Pedro Infante: un presidente, una amante y presuntos vínculos con el narco

Río Roma y la canción que pocos saben que hicieron para Ángela y Pepe Aguilar

Enrique Iglesias roba un beso a cadete en Feria de Tabasco y causa furor en redes

DEPORTES

Panamá vs Inglaterra: el partido histórico de Rusia 2018 se repite en el Mundial 2026

Panamá vs Inglaterra: el partido histórico de Rusia 2018 se repite en el Mundial 2026

“Santander es un corruptazo”: José Ramón Fernández escala polémica por supuesta alineación indebida del América

Cuál es el castigo que podría recibir el América si se comprueba la alineación indebida en el juego contra Pumas

Entrega de tarjetas Beca Rita Cetina 2026: el aviso de seguridad importante a los beneficiarios de primaria

Alineación indebida del América vs Pumas: polémica en la Liguilla 2026 podría eliminar a las Águilas