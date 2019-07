Una hora antes de la aparición de Rico y de su lectura del comunicado, un grupo de oficiales distribuyó unos panfletos sin firma en las inmediaciones de la Escuela de Infantería, a donde se habían congregado varios medios de prensa y algunos civiles. Los volantes, dirigidos "a todos los argentinos de buena fe", rezaban: "No se dejen engañar, esto no es un golpe de Estado, es un problema interno de las Fuerzas Armadas. No somos 'nazis' ni 'fundamentalistas'. Los juicios son anticonstitucionales (art.18 de la Constitución Nacional). La guerra es un hecho político. La solución debe ser política, no jurídica. Su seguridad nos costó mucha sangre. No negociaremos con los testaferros de la guerrilla".