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Atropello múltiple en Alemania: al menos dos muertos en Leipzig tras ser embestidos por un todoterreno

De acuerdo con la televisión local MDR, el incidente ocurrió cuando el vehículo irrumpió en la calle Grimmaische

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Policía y miembros del servicio de Emergencias en Leipzig, Alemania, donde se ha producido un atropello múltiple. Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por un todoterreno Volkswagen en una zona peatonal de Leipzig. (Sebastian Willnow / dpa / AFP)
Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por un todoterreno en una zona peatonal de Leipzig. (Sebastian Willnow / dpa / AFP)

Al menos dos personas murieron y otras dos resultaron gravemente heridas tras ser embestidas por un todoterreno Volkswagen en una zona peatonal de Leipzig, en el este de Alemania, según ha informado la policía del Estado de Sajonia.

Un automóvil atropelló a varias personas en la Grimmaische Straße, una arteria comercial situada cerca de la Augustusplatz, y arrolló a un grupo de peatones. El conductor del vehículo, que trató de huir, ha sido detenido. “De él no emana peligro alguno en este momento”, aseguran los agentes en X.

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“Actualmente tiene lugar en el centro de Leipzig una operación policial. Mantengan libres las vías de escape y sigan las instrucciones de las fuerzas de intervención en el lugar”, insiste la policía.

Miembros de los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde varias personas resultaron heridas durante un incidente con un automóvil en el centro de la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania, el 4 de mayo de 2026.
Miembros de los servicios de emergencias trabajan en el lugar donde varias personas han sido atropelladas en Leipzig, Alemania. (Sebastian Willnow / dpa / AFP)

Los agentes han pedido a la población que se abstenta de compartir mensajes, fotos o vídeos no verificados del lugar del incidente y pide que toda la informaciónb se siga desde su cuenta oficial. “Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo en el terreno”, han lamentado.

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Alemania ha sufrido varios atentados de este tipo en los últimos años. En una de ellas, en diciembre de 2024, murieron seis personas y cientos resultaron heridas en un ataque similar contra un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo

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