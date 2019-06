La decisión de Bonadio llega en momentos en que la primera parte de la investigación por la plata que movió Muñoz –activado a partir del caso de los cuadernos- se había considerado "cerrado" para ser elevado a juicio oral. -La fiscalía pidió mandar al banquillo a la viuda de Muñoz Carolina Pochetti; a su primo Carlos Gellert y su abogado Miguel Plo y la hija y el yerno de éste. También al ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y al ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo. La lista se completa con la agente inmobiliaria Elizabeth Ortiz de Municoy, su madre Elba Municoy y su ex marido Sergio Todisco; al empresario Carlos Cortez; los farmacéuticos Leonardo y Rubén Llaneza, el asesor de inversiones Osvaldo Parolari y el abogado Marcleo Danza.