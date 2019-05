El juez federal Claudio Bonadio ordenó una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga las maniobras de lavado de dinero de Daniel Muñoz, ex secretario personal de Néstor Kirchner. Entre los citados, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, aparecen la hermana, la madre, y el ex cuñado de Carolina Pochetti, la ex mujer del empleado que murió en 2016.