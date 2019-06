Consenso Federal, que impulsa las candidaturas del ex ministro de Economía y del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, aún no definió quién será el aspirante al ejecutivo bonaerense. "No quiero decir nombres. Es verdad que se habló de (Eduardo "Bali") Bucca, a quién conozco y puedo decir que es un buen dirigente joven, una buena persona, pero no quiero entrar en esto de nombrar gente cuando vamos a definir la candidatura entre mañana o pasado, falta poco", declaró al respecto del diputado nacional.