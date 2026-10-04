La selección que perdió 9-2 y desató un escándalo por una foto de sus jugadores en una discoteca: “Tomaremos medidas”

Una fotografía de Saad Uddin y Sohel Rana Jr en una discoteca se viralizó tras la derrota de Bangladesh

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Horas después de que la selección de Bangladesh sufriera su derrota más abultada en tres años, una goleada por 9-2 ante Indonesia en la Copa ASEAN de la FIFA, circularon en redes sociales fotografías que mostrarían a dos de sus futbolistas en un club nocturno. Las imágenes, que involucran al defensor Saad Uddin y al volante Sohel Rana Jr, desataron cuestionamientos sobre el paradero de ambos jugadores tras el partido disputado en Yakarta.

Las fotografías fueron publicadas originalmente en la red social X, antes Twitter, por una usuaria indonesia identificada con el nombre de usuario @stlobelyaisklim. Las publicaciones se hicieron virales y fueron eliminadas poco después. En uno de los pies de foto, la usuaria aseguró haber conocido a integrantes de la selección bangladesí en un establecimiento llamado H Club y afirmó que los jugadores la invitaron a presenciar el encuentro contra el local. Otra de las publicaciones hacía referencia directa al resultado 9-2 y sostenía que los futbolistas se le habían acercado esa misma noche.

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Ninguna de las publicaciones originales precisó la fecha exacta en que se tomaron las fotografías, un dato que terminaría siendo central en la controversia. El diario bangladesí The Daily Star consultó al entrenador del seleccionado, Amirul Islam Babu, sobre la situación. El técnico explicó que el plantel tenía instrucciones de regresar a sus habitaciones después de la cena, en la antesala del regreso del equipo a Bangladesh.

Saad Uddin, envuelto en la polémica (Instagram)

“Después de cenar, los jugadores se han ido a dormir; no podemos quedarnos fuera de sus habitaciones toda la noche”, declaró Babu en diálogo con el medio. Consultado sobre la posibilidad de que los futbolistas hubieran salido del hotel pese a la indicación, el entrenador no descartó esa hipótesis y adelantó una eventual respuesta institucional. “Si lo han hecho, tenemos un comité disciplinario y tomaremos medidas por nuestra parte”, agregó.

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La delegación de Bangladesh tenía previsto abandonar Yakarta rumbo a su país la mañana posterior al partido, con llegada prevista antes del mediodía. El cronograma de viaje se transformó en uno de los puntos que alimentó las dudas sobre el momento en que fueron captadas las imágenes.

La controversia se produjo en un contexto especialmente sensible para el fútbol bangladesí. El equipo necesitaba evitar una diferencia amplia de goles para no quedar relegado ante Malasia en la tabla de posiciones del certamen, pero Indonesia se impuso con contundencia: cerró el primer tiempo arriba por 6 a 1 y terminó el encuentro con un marcador de 9 a 2. Se trató de la derrota más abultada que sufrió la selección asiática en los últimos tres años. Con ese resultado, Bangladesh cerró su participación en la Copa ASEAN con tres derrotas en fila: 3-0 ante Malasia, 1-0 frente a Singapur y 9-2 contra el local.

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La repercusión del episodio también llegó a medios de otros países de la región. Según recogió el portal indonesio RCTI Plus, la prensa malasia, a través del diario Berita Harian, señaló que las expresiones de alegría visibles en las fotografías generaron críticas entre los seguidores bangladesíes, decepcionados por la actuación del equipo en el torneo.

Ante el aumento de la presión pública, Uddin salió a dar explicaciones. Según consignó el medio bangladesí Dhaka Post y reprodujeron medios indonesios como Detik Sport, el defensor negó que las imágenes correspondieran a la noche posterior al partido en Yakarta. “Esa foto no es de Yakarta, sino de Nepal, de hace un mes”, afirmó el jugador. La cuenta de X que había difundido originalmente el material, identificada bajo el nombre “Alana” y ya bloqueada al momento de la consulta, ofreció una aclaración en el mismo sentido: sostuvo que las fotografías y videos correspondían a un encuentro ocurrido dos meses atrás en Nepal y atribuyó la publicación tardía a que prefería disfrutar del viaje antes de subir contenido a sus redes.

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Uddin pidió disculpas por la repercusión generada, luego de recibir críticas de hinchas de su propio país. “No fue apropiado ir a ese lugar, pero tenemos vidas privadas y amigos fuera del fútbol”, sostuvo el futbolista, en declaraciones recogidas por el medio bangladesí.