Colombia

Duro golpe de la Policía a alias Salchichón: así fue la captura del señalado por reclutamiento de menores y corrupción en Atlántico

El procedimiento coordinado con la Fiscalía incluyó allanamientos en Barranquilla y Puerto Colombia, donde se encontró una Glock, munición, sustancias ilícitas y otros elementos empleados para su actividad delincuencial

La operación Cazador dejó dos detenidos y el decomiso de armas, drogas, teléfonos, dinero y prendas de uso militar en procedimientos simultáneos realizados en el Atlántico - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional entregó detalles sobre la captura de alias Salchichón, señalado como presunto cabecilla principal de Los Porteños, durante un operativo que se llevó a cabo en Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico).

En el mismo procedimiento fue detenido alias El Mono, al que las autoridades identifican como segundo cabecilla de esa estructura criminal que ha afectado en gran medida a la región.

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La operación, denominada Cazador, fue desarrollada por unidades de investigación, inteligencia y operaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Según el comunicado oficial, las acciones hacen parte de la estrategia “Barranquilla sin tregua al delito”.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La operación Cazador dejó dos detenidos y el decomiso de armas, drogas, teléfonos, dinero y prendas de uso militar en procedimientos simultáneos realizados en el Atlántico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Alias Salchichón es requerido por homicidio y otros delitos

De acuerdo con la Policía, el señalado cabecilla es requerido por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades aseguran que el capturado habría pertenecido anteriormente al Clan del Golfo, donde presuntamente cumplió funciones como cabecilla de zona. Después, según la investigación, habría conformado Los Porteños, grupo con presencia en Puerto Colombia y en sectores del norte del área metropolitana de Barranquilla.

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Además, el informe policial lo señala como uno de los presuntos determinadores de homicidios selectivos registrados en Puerto Colombia. También lo vincula con la coordinación del tráfico local de drogas y extorsiones dirigidas contra comerciantes y transportadores.

La investigación incluye presunto reclutamiento de menores

La Policía indicó que indaga la posible participación de alias Salchichón en dinámicas de reclutamiento e instrumentalización de menores de edad y jóvenes en sectores vulnerables. El proceso también contempla presuntas acciones de corrupción que habrían favorecido las actividades ilegales de la organización.

Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de una pistola Glock calibre 9 milímetros, 43 cartuchos y un proveedor para fusil AK-47. Asimismo, fueron decomisados ocho teléfonos celulares, dinero en efectivo, cinco prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y varias cantidades de marihuana, fenacetina y cocaína.

Entre los elementos ocupados figura además un motor fuera de borda de 200 caballos de fuerza. Todo el material quedó a disposición de las autoridades para su análisis dentro del proceso judicial.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades atribuyen a los capturados una posible participación en homicidios, cobros extorsivos y distribución local de estupefacientes en sectores del norte del Atlántico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Policía debilitó la estructura de mando de Los Porteños

Según la institución, las capturas de alias Salchichón y alias El Mono afectan directamente la línea de mando de la estructura criminal y limitan su capacidad para coordinar delitos como homicidios, extorsiones y tráfico de estupefacientes en Puerto Colombia y municipios cercanos.

Ante este nuevo operativo, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que las acciones se realizan como parte de la ofensiva contra organizaciones que operan en la zona.

Además, invitó a la ciudadanía a suministrar información mediante las líneas institucionales, bajo reserva. Entre ellas se encuentra la línea 123 y las denuncias presenciales en las estaciones de Policía y de la Fiscalía de cada región.

Abelardo de la Espriella destacó la operación Cazador

El presidente Abelardo de la Espriella también se refirió a la caída de “Salchichón” y “El Mono” y envió un contundente mensaje para aquellos que actúan al margen de la ley.

El presidente anunció que se seguirán adelantando operaciones en contra de las organizaciones criminales que azotan al país - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente anunció que se seguirán adelantando operaciones en contra de las organizaciones criminales que azotan al país - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

“Este golpe debilita la cúpula criminal que amenaza a los habitantes de Puerto Colombia y el norte del área metropolitana de Barranquilla. La operación continúa en desarrollo. ¡No habrá tregua para quienes extorsionan, asesinan y utilizan a nuestros menores para delinquir!”, expresó el mandatario de los colombianos.

Además, en su mensaje agregó: “Seguimos cerrándoles el paso al crimen y defendiendo la vida y la tranquilidad de los colombianos. ¡Vamos por todos los narcoterroristas! Les voy a cobrar con creces, a toda esta basura, cada gota de sangre derramada por nuestros héroes y ciudadanos”.

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