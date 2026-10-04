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Guido Justo campeón en Curitiba: logró el título 462 de Argentina en el Challenger Tour

El bonaerense derrotó en la final al local y primer preclasificado Gustavo Heide por 6-1 y 6-4. Con el trofeo, el argentino ascenderá al puesto 188 del ranking ATP, la mejor posición de su carrera

Guido Justo se proclamó campeón del Challenger de Curitiba (Crédito: @InstitutoSports)
Guido Justo se proclamó campeón del Challenger de Curitiba (Crédito: @InstitutoSports)
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Guido Justo tuvo una semana soñada en Brasil al consagrarse campeón por segunda vez en su carrera en el circuito Challenger, tras conquistar el título en Curitiba. En la final derrotó al local y primer preclasificado Gustavo Heide por 6-1 y 6-4, en una hora y 44 minutos de juego.

El tenista nacido en Adrogué hace 28 años logró esta temporada quitarse la espina de conseguir su primer trofeo en el AAT Challenger Tigre I, disputado en las instalaciones de Náutico Hacoaj. Además, fue finalista en Bucaramanga y su proyección en el ranking mundial le permitió disputar por primera vez la clasificación de un Grand Slam: el US Open, donde cayó en la primera ronda. Este domingo, además de conseguir su segunda corona en tierras brasileñas, ascenderá hasta el puesto 188 del ranking ATP Tour, la mejor posición de su carrera.

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En la final superó a Heide (122°) tras disputar un gran encuentro y vencerlo en sets corridos. En el primer parcial quebró en dos oportunidades el servicio de su rival, mientras que en el segundo volvió a quedarse con el saque del brasileño dos veces más. Aunque cedió su servicio en una ocasión, logró sostener la ventaja y finalmente se quedó con el triunfo.

Las estadísticas para el bonaerense marcan que tuvo un 65% de efectividad con su primer servicio, con el que ganó el 75% de los puntos. Convirtió cuatro quiebres y ganó 65 tantos de los 116 jugados.

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El camino al título comenzó con una victoria en el debut ante el uruguayo Franco Roncadelli (259°) y continuó con los triunfos frente al local Pedro Sakamoto (526°), en cuartos de final a su compatriota Gonzalo Villanueva (285°) y en semifinales al chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (135°). En la definición, superó a Heide para quedarse con el trofeo. Cabe destacar que durante toda la semana cedió un solo set, precisamente en las semifinales.

Guido Justo Campeón AAT Challenger IEB+ edición Tigre I
Guido Justo posando con el trofeo del Challenger de Tigre I (Crédito Prensa AAT)

Cuando logró el título en Tigre, en aquel entonces, el jugador bonaerense abrió su corazón y contó que en 2021 su vida había dado un giro de 180 grados. Comenzó a sentir tristeza, a sufrir ataques de pánico, ansiedad y mucho miedo, una situación que lo llevó a tomar la decisión de ponerle un impasse a la competencia durante cinco meses.

El camino de recuperación, sin embargo, fue mucho más extenso. Durante dos años hizo terapia, trabajó sobre sus miedos y traumas y buscó volver a sentirse bien y equilibrado para darse una nueva oportunidad en el circuito profesional.

En su regreso, buceó en los torneos del ITF World Tennis Tour, recientemente renombrado World Tennis, donde consiguió sus primeros cuatro títulos: los M15 de Castellón (2023), Córdoba (2024) y Santiago (2024 y 2025). Con un total de 62 torneos consecutivos disputados en Sudamérica, incluyendo sus participaciones en el circuito Challenger, Guido pasó casi tres años sin salir del continente.

A partir de la próxima semana, el Challenger Tour se trasladará a Antofagasta, Chile, donde Justo debutará ante su compatriota Francisco Comesaña (123°). Además, Lautaro Midón (200°) se enfrentará a un tenista proveniente de la clasificación, Juan Estévez (354°) al boliviano Murkel Dellien (284°), Gonzalo Villanueva (329°) al dominicano Nick Hardt (275°) Juan Bautista Torres (276°) al brasileño Pedro Boscardin Dias (262°), Alex Barrena (220°) al representante de Campinas Matheus Pucinelli De Almeida (270°) y Genaro Olivieri (291°) tendrá como rival a su compatriota Valerio Aboian (341°).

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