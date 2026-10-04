El mensaje de Enner Valencia por el inicio adverso de Marcelo Gallardo como técnico de Ecuador

El respaldo de Valencia a Gallardo como DT de Ecuador (DobleCinco)

Guardar

Marcelo Gallardo no inició de la mejor manera como entrenador de la selección de Ecuador y Enner Valencia, uno de los últimos referentes del combinado nacional, respaldó su presencia en el banco. El delantero de Boca Juniors, que ya se retiró de La Tri tras el Mundial 2026, defendió al director técnico argentino, que inició con una goleada 3-0 ante Corea del Sur y una derrota por penales contra Japón luego de igualar sin goles.

El delantero de 36 años sostuvo que el proceso requerirá tiempo por la llegada de Gallardo a un plantel consolidado. “Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando y apoyándolo para que todo salga bien. Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo”, afirmó en diálogo con DobleCinco tras el triunfo 3-0 de Boca sobre Unión.

PUBLICIDAD

El excapitán ecuatoriano descartó revisar la decisión de dejar la selección, pese a que Hernán Galíndez volvió al equipo nacional después de haberse alejado. Valencia disputó más de 100 encuentros internacionales y convirtió 49 goles con Ecuador.

“Con la familia tomamos la decisión de ya parar, de decir adiós a la selección y ahora van a tener un hincha más de acá apoyando. Estoy deseando que todo vaya bien”, explicó el atacante, que concentra su presente en Boca tras superar las dificultades de adaptación que tuvo al arribar sin pretemporada. El delantero viene de marcar un triplete ante Racing por Copa Argentina y mostró una mejora progresiva en el equipo argentino.

PUBLICIDAD

Marcelo Gallardo inició su ciclo en Ecuador con una caída y un empate que terminó en derrota por penales (AP Foto/Ahn Young-joon)

La Tri cayó 3-0 ante Corea del Sur y luego empató sin goles con Japón en el Nissan Stadium de Yokohama, donde perdió 5-4 en la definición por penales. El resultado la dejó programada para disputar el tercer puesto de la Copa Kirin frente a Panamá, el lunes 5 de octubre.

Ecuador no derrota a Japón desde 1996 y el empate en Yokohama prolongó una serie adversa que, si la definición por penales se computa como derrota, representaría la tercera caída consecutiva de la Tri. Una seguidilla así no se producía desde mediados de 2021. En aquel período, Ecuador perdió 2-0 con Brasil en Porto Alegre y 2-1 ante Perú en Quito por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, después de haber caído 1-0 frente a Colombia en su debut en la Copa América.

PUBLICIDAD

La falta de eficacia es uno de los problemas que deberá resolver el nuevo cuerpo técnico: Ecuador anotó apenas dos goles en los últimos seis partidos. Los dos tantos fueron ante Alemania, encuentro que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial bajo la conducción de Sebastián Beccacece.

Con 49 goles, Valencia se retiró de Ecuador tras el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto)

“Hay una expectativa lógica del proceso de esta renovación. Pude observar lo que pasó en el último Mundial y la expectativa que se generó en el pueblo ecuatoriano. Hay buenos futbolistas para estar esperanzados en una buena participación en una Copa del Mundo, pero hay un nuevo proceso que es de acá hacia adelante. Eso es tiempo de trabajo, proceso, adaptación, cultura de todas las partes y mis ideas”, destacó el Muñeco sobre su presente en la selección ecuatoriana y el revuelo por los primeros resultados.

PUBLICIDAD

En esta misma línea, agregó: “La ilusión se va a generar con el tiempo, con sentido común para entender que este proceso se acaba de iniciar. Asumimos la responsabilidad, pero hay mucho camino por recorrer. En ese proceso vamos a recuperar todos la ilusión de ver una selección que los identifique”. La última prueba para Marcelo Gallardo en su primera gira con Ecuador será contra Panamá el lunes 5 de octubre. Luego de esto, se centrará en la fecha FIFA de noviembre.