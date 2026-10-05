Morena conmemora 15 años con actividades políticas, en medio de escándalos y cuestiones

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La jornada conmemorativa se efectuó este 3 y 4 de octubre para fortalecer el trabajo territorial del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Morena conmemoró este fin de semana sus 15 años con actividades políticas, culturales y comunitarias en las 32 entidades del país, de acuerdo con un comunicado difundido este 4 de octubre.

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La jornada ocurrió el 3 y 4 de octubre para celebrar el aniversario del partido-movimiento y fortalecer el trabajo territorial de Morena.

El partido sostuvo que su proyecto busca construir un México plural, incluyente, democrático y soberano, donde gobernar signifique servir y el trabajo beneficie a toda la población. También reafirmó que su transformación es pacífica y democrática, con prioridad para las personas pobres y olvidadas.

La celebración incluyó encuentros vecinales, asambleas informativas sobre el proyecto de nación y la defensa de la soberanía, marchas, brigadas de volanteo y distribución del periódico Regeneración.

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El festejo también contempló conferencias, documentales, exposiciones fotográficas, tendederos sobre la historia del movimiento y homenajes a la militancia fundadora.

Polémicas de tres morenistas presionan a Morena antes de las elecciones federales de 2027

Los casos de Baja California, Tabasco y Sinaloa involucran a autoridades estadounidenses y podrían afectar al partido en la disputa por diputaciones y 17 gubernaturas este 2027. (Fotos: redes sociales)

Los 15 años de Morena se dan luego de las polémicas de Marina del Pilar Ávila, Andy López Beltrán y Rubén Rocha Moya, que colocan al partido bajo presión antes del Proceso Electoral Federal rumbo a los comicios de 2027. Los tres casos involucran decisiones o acusaciones relacionadas con autoridades de Estados Unidos y alcanzan al círculo político de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Las controversias podrían tener costos para el partido oficialista en las próximas elecciones, con la eventual pérdida de curules en la Cámara de Diputados y de algunas de las 17 gubernaturas que estarán en disputa. El respaldo a los involucrados también depende de los mensajes emitidos desde Palacio Nacional.

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El caso de la gobernadora de Baja California comenzó en mayo de 2025, cuando se conoció la cancelación de su visa estadounidense. La medida también alcanzó a su entonces esposo, Carlos Torres Torres.

Ávila Olmeda negó inicialmente que Estados Unidos hubiera retirado los documentos migratorios. Meses después confirmó la cancelación y reconoció que la FGR investiga a su expareja por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

López Beltrán atribuye a funcionarios estadounidenses el retiro de su visa

Andy López Beltrán atribuyó la cancelación de su visa a decisiones con motivos políticos y propagandísticos. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

El segundo caso se conoció la noche del pasado 13 de agosto, cuando Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, informó en redes sociales que Estados Unidos canceló su visa. El aspirante a una diputación federal atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau.

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López Beltrán dirigió una carta al presidente Donald Trump para cuestionar la medida, que describió como una decisión con “motivos políticos y propagandísticos”. Afirmó que no existen pruebas que justifiquen el retiro de su permiso de ingreso a Estados Unidos.

El morenista defendió su trayectoria pública y privada, al asegurar que ha conducido su vida con principios, ideales y honestidad. También calificó la cancelación como una “canallada” y acusó a los funcionarios estadounidenses de actuar como grupos de presión interesados en intervenir y hostigar a gobiernos y políticos que consideran adversarios.

Rocha Moya pide otra licencia tras anunciar su regreso a Sinaloa

Rubén Rocha Moya solicitó por segunda ocasión una licencia por tiempo indefinido ante el Congreso local de Sinaloa. (X/@rochamoya_)

Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa el pasado 20 de agosto, luego de casi cuatro meses de licencia, pese a las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esa autoridad lo acusa de haberse coludido con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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En menos de 24 horas, gobernadores, senadores, diputados y Segob se deslindaron del retorno de Rocha Moya, al calificarlo como una decisión personal. La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez precisó que permanece abierta una carpeta de investigación contra 10 personas de Sinaloa, entre ellas el mandatario estatal.

A las 18:40 horas, Rocha Moya publicó un documento en sus redes sociales para solicitar por segunda ocasión licencia como gobernador de Sinaloa, otra vez por tiempo indefinido. El Congreso de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria para el domingo 23 de agosto a las 11:00 horas.

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Antes de su segunda solicitud de licencia, el gobernador publicó un video en el que afirmó que asumía nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su población.

Habría cedido Morena cuatro coordinaciones estatales al PVEM para sostener la alianza rumbo a 2027

Las designaciones en 17 entidades con elección de gubernatura habrían dado al Partido Verde espacios para ampliar su influencia y preservar, junto con el PT, la mayoría de Morena en San Lázaro. Crédito: X / @karencastrejont / @PartidoMorenaMx

Morena habría cedido cuatro coordinaciones estatales al Partido Verde para sostener la alianza oficialista rumbo a las elecciones de 2027 y conservar, junto con el Partido del Trabajo, el control de la Cámara de Diputados. La definición de candidaturas en los 17 estados que renovarán gubernatura dejó disputas internas y dio al PVEM posiciones en entidades donde busca aumentar su peso político.

La dirigencia morenista enfrenta el riesgo de perder la mayoría calificada en San Lázaro, necesaria para aprobar reformas constitucionales. Sus cálculos se concentrarían en conservar el control de la Cámara de Diputados con sus aliados, ante una posible pérdida de distritos federales en capitales y grandes ciudades.

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Encuestas encargadas por la Presidencia y el movimiento mostrarían una reducción acelerada del respaldo entre sectores de clase media que votaron por Claudia Sheinbaum en 2024. El cambio sería especialmente marcado en zonas urbanas, aunque Morena podría conservar gubernaturas como Sinaloa pese a la violencia registrada durante los últimos dos años y a los señalamientos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su grupo.