Cuba

Cuba acumula 217 solicitudes urgentes ante Naciones Unidas y ocupa el cuarto lugar del registro

El Comité contra la Desaparición Forzada registró 17 solicitudes vinculadas con hechos ocurridos en Cuba en 2026 y ubicó al país detrás de México, Irak y Colombia en el acumulado desde 2012

Cuba acumuló 217 solicitudes de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas desde 2012, cifra que la ubica en el cuarto puesto mundial. (Foto: cortesía)
Cuba acumuló 217 solicitudes de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas desde 2012, cifra que la ubica en el cuarto puesto mundial. (Foto: cortesía)
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El registro acumulado de acciones urgentes ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sitúa a Cuba en el cuarto puesto mundial, con 217 solicitudes presentadas desde 2012. México encabeza la lista con 877 peticiones, seguido por Irak, con 670, y Colombia, con 255; Ecuador figura con 43. Los datos fueron difundidos por The Rio Times y citados por CiberCuba, según el informe periódico CED/C/31/2, fechado el 30 de septiembre de 2026.

El documento reúne las acciones urgentes recibidas por el mecanismo entre marzo y agosto de 2026 y actualiza los registros desde su creación. Para Cuba, consignó 17 solicitudes por hechos ocurridos este año, mientras que México presentó 73 nuevos casos durante el período, el número más alto entre los países mencionados. La apertura de una acción urgente no constituye por sí misma una verificación de desaparición forzada permanente: el procedimiento puede activarse cuando familiares o representantes denuncian que desconocen el paradero de una persona detenida por agentes estatales o cuando las autoridades no informan oficialmente dónde se encuentra.

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La mayor concentración de solicitudes cubanas se registró después del 11 de julio de 2021

De las peticiones acumuladas para Cuba, 188 correspondieron a 2021, año en que se produjeron las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Durante aquellas jornadas, cientos de personas fueron arrestadas en distintas provincias y numerosas familias afirmaron durante horas o días que no recibieron información oficial sobre sus allegados detenidos. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define esa violación como una privación de libertad atribuible a agentes del Estado, seguida por la negativa a reconocer la detención o por el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona.

Los registros del comité contabilizan 173 expedientes cerrados sobre Cuba después de la reaparición de las personas bajo custodia estatal. (Foto: cortesía)
Los registros del comité contabilizan 173 expedientes cerrados sobre Cuba después de la reaparición de las personas bajo custodia estatal. (Foto: cortesía)

En los expedientes vinculados con Cuba, muchas solicitudes se cerraron después de que los detenidos reaparecieran bajo custodia estatal. El balance registra 173 expedientes cerrados, 27 discontinuados y 17 que permanecían abiertos. Las autoridades cubanas han rechazado históricamente que la desaparición forzada sea una práctica institucional en el país. Durante las protestas de 2021, funcionarios del Ministerio del Interior negaron que hubiera personas desaparecidas y atribuyeron las denuncias a desinformación.

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La trigésima primera sesión del CED informó que, entre el 1 de marzo y el 31 de agosto de 2026, el organismo recibió 181 nuevas solicitudes de acción urgente en todo el mundo. Durante ese lapso, cerró 28 expedientes tras localizar a las personas denunciadas como desaparecidas. El mecanismo acumuló 574 localizaciones desde el inicio del procedimiento, de las cuales 437 correspondieron a personas encontradas con vida.

Las solicitudes de 2026 incluyeron detenciones, un incidente marítimo y un traslado

Una de las peticiones asociadas con Cuba se relaciona con el incidente de febrero en el que las Tropas Guardafronteras interceptaron, frente a las costas de Villa Clara, una embarcación procedente de Florida. Otro expediente corresponde a Andrés Matos Alcántara, conocido como Matos MC K-LIBRE, quien fue detenido el 25 de junio después de presentarse a una citación policial en la unidad de Siboney, ubicada en el municipio habanero de Playa.

Entre las solicitudes de 2026 figura la interceptación de una embarcación en Villa Clara y el arresto de Andrés Matos Alcántara en La Habana. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Entre las solicitudes de 2026 figura la interceptación de una embarcación en Villa Clara y el arresto de Andrés Matos Alcántara en La Habana. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El informe también incluye arrestos vinculados con el incendio de junio en la Casa-Museo Orlando Pantoja Tamayo, situada en Maffo, municipio de Contramaestre. El inmueble se incendió durante una jornada de protestas en Santiago de Cuba y, posteriormente, se documentó que al menos tres menores detenidos ese mes estaban relacionados con el proceso abierto por ese hecho.

Entre las acciones urgentes figura además el caso del artista y opositor Luis Manuel Otero Alcántara. Agentes de la Seguridad del Estado lo sacaron en julio de la prisión de Guanajay sin informar inicialmente a su familia sobre su destino, por lo que el Comité activó el procedimiento para localizarlo. CiberCuba, al citar los datos difundidos por The Rio Times, señaló que estos expedientes forman parte de las solicitudes cubanas registradas durante 2026.

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