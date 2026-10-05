América Latina

Quiénes son los candidatos que quedaron fuera del balotaje y cuyos votos podrían definir la elección entre Lula y Bolsonaro

Los equipos de campaña del Partido de los Trabajadores y del Partido Liberal ya esperaban un posible balotaje y ahora buscarán el apoyo de los aspirantes derrotados y de los partidos centristas

Lula da silva - bolsonaro - elecciones brasil
Los equipos de campaña de Lula y Flávio Bolsonaro ya esperaban una segunda vuelta y ahora buscarán el apoyo de los candidatos derrotados y de los partidos centristas
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Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro disputarán el balotaje presidencial de Brasil el 25 de octubre, después de que el senador del Partido Liberal (PL) se impusiera por un estrecho margen al actual presidente en la primera vuelta. Con el 99,87% de los votos escrutados, Flávio obtuvo el 47,06% y Lula el 45,12%.

El resultado dejó fuera de la segunda vuelta a Augusto Cury, de Adelante, Renan Santos, de Misión, y Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), los tres candidatos que obtuvieron más votos después de Lula y Flávio. Cury consiguió el 2,89%, equivalente a 3.427.000 votos; Santos obtuvo el 2,24%, con 2.664.000 votos; y Caiado alcanzó el 2,19%, con 2.594.000 sufragios.

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Los equipos de campaña de Lula y Flávio Bolsonaro ya esperaban una segunda vuelta y ahora buscarán atraer el apoyo de los candidatos derrotados y de los partidos de centro. En conjunto, los tres principales candidatos que quedaron fuera de la contienda reúnen el 7,32% de los votos, una cifra muy superior a la diferencia de 1,93 puntos porcentuales que separó a Lula de Bolsonaro en la primera vuelta. Por eso, esos votos podrían resultar determinantes para definir quién se impone en el balotaje.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo por detrás de Lula durante gran parte de la precampaña y la campaña electoral. Ambos llegaron técnicamente empatados a la recta final, pero el hijo del expresidente Jair Bolsonaro consiguió una ventaja en la primera vuelta y avanzó al balotaje.

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Lula, de 80 años, busca su cuarto mandato. El candidato del Partido de los Trabajadores recibió críticas de los demás candidatos y Flávio Bolsonaro creció de forma significativa en la recta final de la campaña, hasta ser considerado favorito para la segunda vuelta por algunos sectores, entre ellos agentes del mercado financiero.

Con el 98,78% de los votos escrutados, Flávio obtuvo el 47,24% y Lula el 44,91% (REUTERS)
Con el 98,78% de los votos escrutados, Flávio obtuvo el 47,24% y Lula el 44,91% (REUTERS)

El recuento del Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la primera vuelta más ajustada desde 1989, cuando Brasil reanudó las elecciones directas tras la dictadura militar. Por octava vez, la contienda presidencial se resolverá en una segunda vuelta. Las excepciones fueron las elecciones de 1994 y 1998.

Augusto Cury

Augusto Cury, candidato del partido Adelante (REUTERS)
Augusto Cury, candidato del partido Adelante (REUTERS)

Augusto Cury, candidato del partido Adelante, obtuvo el 2,90% de los votos, unos 3.427.000 sufragios. Escritor y especialista en salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes, Cury publicó libros de autoayuda que fueron traducidos a más de 90 países. Su compañero de fórmula fue el exdiputado Júlio Delgado.

La candidatura de Cury partió de un diagnóstico: Brasil quedó atrapado entre el lulismo y el bolsonarismo, una disputa que, según su planteo, dejó sin representación a quienes no se identifican con ninguno de los dos grandes polos políticos. Su campaña buscó ocupar ese espacio con una alternativa de centro y construir una identidad política por fuera de esa confrontación.

Cury sostuvo que las familias de Lula y Bolsonaro mantienen al país concentrado en una disputa que desplaza otros problemas. Su propuesta buscó, por eso, presentarse como una opción alternativa para los votantes que rechazan la polarización.

En materia económica, planteó déficit fiscal cero, reducción del gasto público, menor endeudamiento y un Estado más pequeño. A la vez, propuso ampliar las políticas de educación y salud mental y fortalecer las oportunidades para los pequeños emprendedores.

Escritor y especialista en salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes, Cury publicó libros de autoayuda que fueron traducidos a más de 90 países (REUTERS)
Escritor y especialista en salud mental, inteligencia emocional y formación de líderes, Cury publicó libros de autoayuda que fueron traducidos a más de 90 países (REUTERS)

Su propuesta quedó sintetizada en una fórmula: “cabeza capitalista y corazón socialista”, con una administración económica austera combinada con políticas sociales centradas en la educación, la salud y el desarrollo individual.

Renan Santos

Renan Santos, del partido Misión (REUTERS)
Renan Santos, del partido Misión (REUTERS)

Renan Santos, del partido Misión, obtuvo el 2,25% de los votos, unos 2.664.000 sufragios. Tiene 42 años y se presentó como un candidato ajeno al sistema político tradicional. Empresario y músico, ganó notoriedad al liderar una ola de protestas contra la corrupción desde 2014 y construyó una base de millones de seguidores en redes sociales, especialmente entre los jóvenes.

Santos propone trasladar a Brasil el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele y aplicar en materia económica las recetas del mandatario argentino Javier Milei. Su compañero de fórmula es el militar retirado Aroldo Medina.

La seguridad fue uno de los principales ejes de su campaña, con un discurso de fuerte confrontación contra el crimen. “Arrestar o matar, no hay otra opción”, afirmó durante el lanzamiento de su candidatura.

En otra de sus declaraciones más controvertidas, planteó que quiere “teñir el suelo de rojo con la sangre de los delincuentes”. La dureza de su discurso contra el crimen fue uno de los principales elementos de diferenciación de su campaña frente a sus adversarios.

Su programa también propone reducir el tamaño del Estado, reformar los sistemas fiscal y previsional y avanzar hacia una economía con mayor libertad de mercado. En política exterior, defiende una posición más agresiva y llegó a plantear que Brasil debería desarrollar una bomba nuclear.

Santos propone trasladar a Brasil el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele y aplicar en materia económica las recetas del mandatario argentino Javier Milei (REUTERS)
Santos propone trasladar a Brasil el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele y aplicar en materia económica las recetas del mandatario argentino Javier Milei (REUTERS)

La combinación de liberalismo económico, nacionalismo y una política de mano dura contra el crimen define buena parte de su identidad política. A esa propuesta se suma una estrategia de comunicación centrada en las redes sociales, donde construyó buena parte de su base de apoyo, especialmente entre los jóvenes.

Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (REUTERS)
Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (REUTERS)

Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), una agrupación de centroderecha que se caracteriza por su flexibilidad para respaldar tanto a sectores progresistas como conservadores, obtuvo el 2,19% de los votos, unos 2.594.000 sufragios. A los 76 años, Caiado es uno de los adversarios históricos de Lula: ambos ya se enfrentaron en las elecciones de 1989.

Caiado gobernó durante ocho años el estado de Goiás y mantiene estrechos vínculos con el sector agropecuario, uno de los motores económicos de Brasil. Su compañero de fórmula fue Gilberto Kassab, una de las figuras más influyentes del centroderecha.

Médico de formación, Caiado se presentó como una alternativa para “pacificar” Brasil, enfrentar el avance del crimen organizado y promover la innovación en inteligencia artificial y el desarrollo de la industria de minerales críticos.

“La polarización no es un rasgo de la política nacional; está sustentada por aquellos que realmente se benefician de ella. ¿Puede ser desactivada? Sí, eso es lo que pretendo hacer llegando a la Presidencia”, declaró en un discurso en la sede del PSD en San Pablo.

Entre sus primeras medidas en caso de ser electo, prometió una amnistía “amplia, general e irrestricta” para todos los condenados por el intento de golpe de enero de 2023, incluido el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple prisión domiciliaria.

Médico de formación, Caiado se presentó como una alternativa para “pacificar” Brasil, enfrentar el avance del crimen organizado y promover la innovación en inteligencia artificial y el desarrollo de la industria de minerales críticos (REUTERS)
Médico de formación, Caiado se presentó como una alternativa para “pacificar” Brasil, enfrentar el avance del crimen organizado y promover la innovación en inteligencia artificial y el desarrollo de la industria de minerales críticos (REUTERS)

Caiado también planteó como uno de sus objetivos impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula vuelva a gobernar, una postura que coincide con la extrema derecha liderada por Flávio Bolsonaro, hijo mayor de Jair Bolsonaro. “Si no rompemos esa polarización, vamos hacia un atraso inimaginable en este país”, subrayó.

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