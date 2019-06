Omar Perotti triunfó en Santa Fe y el justicialismo recuperó el tercer distrito electoral de la Argentina. Sin embargo, esta victoria no implica que el gobernador electo pueda inclinar a la provincia en favor de la fórmula de Fernández y Fernández. Perotti asume el 10 de diciembre, y además no comparte la perspectiva ideológica de Cristina. Habrá boletas conjuntas, pero el gobernador electo no olvida ciertas decisiones electorales que asumió CFK cuando estaba en Balcarce 50.