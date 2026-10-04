Roberto Pettinato canceló su show en Málaga por problemas de salud: “No hubo caso”

Roberto Pettinato suspendió su show de stand-up "Gracias x todo" en la ciudad de Málaga por problemas de salud (Video: Instagram)

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Roberto Pettinato generó preocupación entre sus seguidores después de cancelar de manera intempestiva su presentación en Málaga, España, y publicar un video en el que se lo vio recostado en una cama, con dificultades evidentes para hablar. El músico y conductor, de 70 años, tenía previsto subirse al escenario de La Cochera Cabaret el pasado sábado 3 de octubre a las 22:00 horas con su unipersonal Gracias x todo, pero debió suspender la función por motivos de salud.

A través de su cuenta de Instagram, Pettinato explicó los motivos de la cancelación con la voz visiblemente afectada y entre toses. “Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz”, expresó el artista, mientras señalaba su garganta frente a la cámara. En el mismo mensaje, detalló los días previos que había atravesado intentando recuperarse antes de tomar la decisión: “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”.

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El artista compartió un video en redes sociales para explicar que perdió la voz tras pasar cinco días en un hotel de Madrid

El exintegrante de Sumo no brindó precisiones sobre un diagnóstico puntual, aunque dejó entrever que atravesaba un cuadro respiratorio agravado por una tos persistente que interrumpió su discurso en más de una ocasión. Pese al evidente malestar físico, Pettinato intentó cerrar el mensaje con un tono conciliador hacia el público que había adquirido entradas para el espectáculo: “Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”.

Antes de finalizar la grabación, dedicó unas palabras de agradecimiento a Germán Correa, su mánager y productor a cargo de Correa Producciones, a quien responsabilizó de haber hecho posible la gira pese a las dificultades. “Le quiero agradecer, más que nada, a Germán Correa, mi mánager y productor de Correa Producciones, por haberme traído aquí y haber hecho todo esto lo mejor que pudimos”, sostuvo.

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El conductor cerró su mensaje con una frase que resumió el estado de ánimo con el que atravesaba la situación. “Cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor”, concluyó, antes de finalizar la grabación.

La sala La Cochera Cabaret confirmó el reintegro automático de las entradas en un plazo máximo de siete días naturales

La sala La Cochera Cabaret confirmó la cancelación a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, previo incluso a la difusión del video del propio Pettinato. “El espectáculo Gracias x todo, de Roberto Pettinato, previsto para esta noche, 3 de octubre a las 22:00 h en La Cochera Cabaret, se ha cancelado por motivos de salud del artista”, informó el establecimiento. El comunicado detalló además el procedimiento de reintegro para quienes habían adquirido entradas: la devolución se realizará de manera automática, mediante el mismo método de pago utilizado en la compra original, en un plazo máximo de siete días naturales.

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El texto oficial de la sala agregó que los compradores no debían realizar ningún trámite adicional ni contactar al establecimiento para solicitar el reembolso. “Lamentamos las molestias, agradecemos vuestra comprensión y deseamos a Roberto una pronta recuperación”, cerró el comunicado de La Cochera Cabaret.

El episodio se suma a una serie de reprogramaciones que atravesó la gira europea de Pettinato en las últimas semanas. El unipersonal Gracias x todo había tenido una función previa el 23 de septiembre en La Escalera de Jacob, en Madrid, en el marco de la misma gira de stand-up por España. A diferencia de ese formato, su proyecto musical Sumo x Pettinato no cuenta con fechas agendadas en Europa y continúa desarrollándose exclusivamente en Argentina, con presentaciones en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

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