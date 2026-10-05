América Latina

Flávio Bolsonaro dijo que está “muy contento” con el resultado de la primera vuelta: “Brasil quiere un cambio”

El senador hizo un breve pronunciamiento ante la prensa luego de imponerse en los comicios de este domingo, aunque no le alcanzó para evitar el balotaje del 25 de octubre

Flávio Bolsonaro habla desde su sede de campaña tras las elecciones en Brasil
Flávio Bolsonaro dijo que está “muy contento” con el resultado de la primera vuelta: “Brasil quiere un cambio” (AFP)
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Flávio Bolsonaro celebró este domingo su pase a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, donde enfrentará al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y afirmó que el resultado demuestra que el país quiere un cambio. El candidato del Partido Liberal (PL) obtuvo el 47,17% de los votos, frente al 44,99% de Lula, con el 99,23% de los sufragios escrutados, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Estoy muy contento con el resultado; casi 56 millones de brasileños me dieron este voto de confianza. Es una señal de que Brasil quiere un cambio”, declaró el senador de 45 años tras la confirmación de su pase al balotaje.

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Flávio Bolsonaro también sostuvo que el resultado marca el cierre de una etapa política dominada por el Partido de los Trabajadores (PT). “Estuvo muy cerca (de no ganar en la primera ronda). Es el fin de la era PT, el fin de la era PT ha sido decretado”, afirmó.

El candidato del PL consiguió más de 55,5 millones de votos, unos tres millones más que Lula y alrededor de dos millones más que los obtenidos por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de las elecciones de 2022. Lula, por su parte, quedó por debajo del resultado de aquella elección, cuando alcanzó el 48,4% y 57,2 millones de votos.

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La diferencia entre los dos principales candidatos llegó a ser más amplia durante las primeras horas del escrutinio, pero se redujo con la incorporación de los resultados del noreste brasileño, una región donde Lula conserva una de sus principales bases electorales. Flávio quedó cerca de evitar una segunda vuelta, aunque no alcanzó el porcentaje necesario para imponerse en la primera ronda.

La segunda vuelta quedó prevista para el 25 de octubre, después de que el Tribunal Superior Electoral confirmara que ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para ganar en la primera ronda.

Ninguno de los otros diez aspirantes logró acercarse a los dos candidatos que encabezaron la contienda. El psiquiatra y escritor Augusto Cury quedó tercero con el 2,90%, seguido por Renan Santos, con el 2,26%, y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con el 2,20%. El exgobernador de Minas Gerais Romeu Zema obtuvo el 0,28%.

El desempeño de Flávio Bolsonaro confirmó el crecimiento que había mostrado durante las últimas semanas de campaña. El senador fue elegido por el Partido Liberal como candidato presidencial con el respaldo de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, condenado por la Corte Suprema a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista y actualmente bajo arresto domiciliario.

Flávio Bolsonaro también afirmó que, en caso de ser elegido presidente, podría nombrar a cuatro magistrados para el Tribunal Supremo Federal. Además, manifestó su oposición a la reelección presidencial. “Solo necesito un mandato para poner a los brasileños y brasileñas en el centro de mi gobierno, para abordar y resolver los verdaderos problemas de Brasil. Quiero tener la oportunidad de cuidar de Brasil y de su gente”, declaró.

Aunque las encuestas habían registrado un avance del candidato del PL, los principales institutos demoscópicos no anticiparon una victoria contundente en la primera vuelta. Los estudios publicados antes de la votación también apuntaban a una segunda ronda con ambos candidatos en un escenario de estrecha diferencia.

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