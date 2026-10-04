Daniela Christiansson contó la enfermedad que padeció Lando, su hijo menor: “Está mucho mejor”

Daniela Christiansson confirmó que su hijo Lando se recuperó tras padecer la enfermedad mano-pie-boca

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Daniela Christiansson utilizó sus redes sociales para contarles a sus seguidores que Lando, el hijo de nueve meses que tiene junto a Maxi López, atravesó en los últimos días un cuadro de enfermedad mano-pie-boca. La noticia se conoció a través de una caja de preguntas que la modelo habilitó en sus historias de Instagram, en medio de los preparativos para la mudanza definitiva de toda la familia desde Suiza hacia la Argentina.

Ante la consulta directa de una seguidora, que quiso saber “¿Cómo está Lando?”, Christiansson respondió con un mensaje breve que llevó tranquilidad sobre la evolución del bebé. “Mucho mejor, gracias por preguntar. Tuvo mano-pie-boca”, escribió la modelo, en referencia al cuadro viral que afectó al menor de sus dos hijos en común con el exfutbolista.

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La pediatra Ángela Nakab caracterizó el cuadro mano-pie-boca como una infección viral altamente contagiosa

La enfermedad mano-pie-boca es una infección viral altamente contagiosa, causada por distintos enterovirus, entre ellos algunas cepas del virus Coxsackie. Según explicó a Infobae la médica pediatra Ángela Nakab, jefa de Pediatría del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, se trata de “una enfermedad típica exantemática” que “tiene una presentación muy clásica con fiebre, exantema, que se pueden ver alrededor de la boca, adentro de la boca, en la garganta, en manos, pies y en algunas ocasiones puede extenderse a nalgas o tronco”.

Más allá de esta novedad sobre la salud de Lando, Christiansson aprovechó la misma ronda de consultas para abordar distintos aspectos de su vida familiar en la previa de la mudanza. Entre los temas que tocó, se refirió al vínculo entre López y Wanda Nara, madre de los tres hijos mayores del exfutbolista. “No me meto. Lo manejan ellos. No puedo entender la relación entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque, nunca me pasó. Me parece que la relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas”, explicó la modelo, quien también remarcó el buen vínculo entre todos los hermanos: “¡Los aman! Están locos por sus hermanos mayores”.

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La cercanía de su regreso a Buenos Aires atravesó buena parte de las respuestas que compartió. Ante la consulta sobre cuándo viajaría nuevamente al país, la modelo confirmó que la mudanza se encontraba en su etapa final. “Ya estamos para volver en los próximos días. Justo terminé con la mudanza acá en Suiza”, escribió, en referencia al cierre de ese proceso que incluyó, además, el traslado de la mascota familiar, Kika.

Christiansson afirmó que prefiere no intervenir en el vínculo entre Maxi López y Wanda Nara

Sobre cómo sobrelleva los períodos de distancia física con López, Christiansson detalló el costo emocional de esa dinámica y adelantó que esa etapa está llegando a su fin. “Sí, exacto. Aunque cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento de separarnos. Pero ya estamos llegando al final de este período y pronto vamos a volver a vivir todos juntos”, relató. En esa misma línea, explicó cómo organiza sus días mientras cría a sus hijos sin la presencia constante de su pareja: “No es fácil, pero tratamos de acompañarnos y estar muy presentes a pesar de la distancia. Y por el resto, me organizo y pido ayuda. Trato de estar con mis hijos durante el día y hago la mayoría de las cosas cuando duermen”.

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Consultada puntualmente sobre cuánto extraña a López, Christiansson eligió una respuesta breve y afectuosa: “¡Muchísimo! Ni él sabe cuánto. Es mi ancla”. La modelo también se refirió a la posibilidad de ampliar la familia, teniendo en cuenta que López ya es padre de cinco chicos en total. “Estoy muy feliz así. Maxi ya tiene cinco y la verdad es que a veces me da mucha pena no poder dedicarles más tiempo a cada uno. Así estamos perfectos. Aunque amo tener hijos y amo ser mamá”, expresó.

Finalmente, la modelo desmintió dos versiones que circularon en torno a su vínculo con el exdelantero. Al ser consultada sobre un presunto romance previo con otro futbolista, respondió de manera tajante: “No. Antes de conocer a Maxi, sabía muy poco sobre el mundo de los futbolistas”. Sobre los rumores de separación que circularon en redes sociales, fue igual de contundente: “Es todo mentira”.

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