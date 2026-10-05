Lluvias dejan miles de afectados, inundaciones y rescates en varias zonas de Honduras

El desbordamiento del río Goascorán inundó la comunidad de El Cubulero y dejó 4.000 personas afectadas en el departamento de Valle.

Guardar

Las lluvias volvieron a complicar la situación en varias regiones de Honduras y dejaron a cientos de familias afectadas por el aumento de los niveles de ríos y quebradas, inundaciones de calles y acumulación de agua en sectores urbanos.

Uno de los principales puntos de preocupación se encuentra en el departamento de Valle, donde la comunidad de El Cubulero, en el municipio de Alianza, registró inundaciones tras el desbordamiento del río Goascorán. La situación afecta a unas 4.000 personas de 16 comunidades de la zona.

PUBLICIDAD

Las inundaciones han complicado la movilidad de los habitantes y mantienen bajo vigilancia a las familias que viven en sectores próximos al cauce.

El comportamiento del río representa un riesgo adicional ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones: nuevos aportes de agua pueden provocar incrementos rápidos en el nivel del afluente.

La emergencia en Valle forma parte de un escenario más amplio que también dejó afectaciones en el norte y centro del país.

En San Pedro Sula, Cortés, las lluvias provocaron inundaciones en diferentes sectores y afectaron viviendas y vías de circulación. Entre las zonas que requirieron atención se encuentran Cabañas, Montefresco Este, San José V, Jerusalén y otros sectores del municipio.

PUBLICIDAD

Los reportes de atención de emergencias señalan que más de 200 familias resultaron afectadas en distintos puntos de Cortés, además de personas que debieron ser evacuadas ante el ingreso de agua a sus viviendas.

Afectaciones a nivel nacional

En algunos sectores el agua alcanzó niveles considerables, mientras equipos de emergencia y autoridades locales realizaron labores para facilitar la circulación, retirar obstáculos y atender a las familias afectadas.

Las precipitaciones también provocaron problemas en el sistema de drenaje urbano. La acumulación de agua en calles y avenidas dificultó el desplazamiento de vehículos y peatones, especialmente en los sectores donde los tragantes y alcantarillas no pudieron absorber el volumen de agua recibido.

PUBLICIDAD

La saturación de los suelos en las zonas occidental, central y sur de Honduras aumenta la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra.

En Tegucigalda y Comayagüela, el aumento de los caudales de varias quebradas generó situaciones de riesgo durante las lluvias del sábado. Uno de los incidentes registrados involucró a dos menores arrastrados por una corriente en la capital. Ambos fueron localizados con vida y recibieron atención, según los reportes de los cuerpos de respuesta.

El aumento de los caudales también obligó a mantener vigilancia sobre diferentes puntos de la capital, donde las lluvias pueden generar corrientes repentinas en calles, quebradas y zonas de pendiente.

La situación meteorológica llevó a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) a declarar alerta verde para el Distrito Central y San Pedro Sula por 48 horas.

PUBLICIDAD

Vaguada y convergencia

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) atribuye las condiciones inestables a una vaguada en superficie y a la convergencia de humedad procedente del océano Pacífico y del mar Caribe. Este patrón puede generar lluvias y chubascos de diferente intensidad, con acumulaciones mayores en determinados sectores y actividad eléctrica asociada.

El pronóstico mantiene especial atención sobre las regiones occidental, central y sur del territorio hondureño, donde las precipitaciones podrían generar nuevos incrementos en los niveles de ríos y quebradas.

La situación es especialmente delicada en las comunidades que ya presentan afectaciones. Cuando los suelos están saturados, una nueva ronda de lluvias puede incrementar con mayor rapidez el escurrimiento superficial y elevar el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

PUBLICIDAD

En El Cubulero, el problema no se limita al agua acumulada en las viviendas: la crecida del río también puede afectar caminos, accesos y las actividades cotidianas de las comunidades de la zona.

Los cuerpos de respuesta rescataron con vida a dos menores de edad a los que arrastró la corriente de una quebrada en Tegucigalpa.

Recomendaciones de las autoridades

En las ciudades, el impacto se concentra principalmente en la movilidad. Calles y avenidas pueden quedar temporalmente cubiertas de agua, mientras las corrientes que bajan desde zonas altas incrementan el peligro para conductores y peatones.

Las autoridades han reiterado que no se deben cruzar ríos, quebradas, vados o calles inundadas cuando exista una corriente, dado que el nivel y la fuerza del agua pueden aumentar en cuestión de minutos. También se recomienda evitar permanecer cerca de cauces durante las lluvias intensas y atender las instrucciones de los cuerpos de emergencia ante una eventual evacuación preventiva.

PUBLICIDAD

En viviendas y comunidades, mantener despejadas cunetas, tragantes y alcantarillas puede facilitar el flujo del agua y disminuir el riesgo de acumulaciones, aunque estas medidas no eliminan el peligro cuando se presentan precipitaciones de gran intensidad. Los conductores deben reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar zonas donde el agua cubra la carretera, ya que la profundidad de una corriente puede ser difícil de determinar desde el interior del vehículo.